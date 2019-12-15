Участник "Поля чудес" отгадал слово с ошибкой и победил: как так вышло

В России во время развлекательного шоу "Поле чудес" ведущий Леонид Якубович задал вопрос с ошибкой, однако участник игры смог его отгадать.

Об этом сообщает "Московский комсомолец". Издание отмечает, что впоследствии пользователи социальных сетей высмеяли качество российского образования, связав его с ошибкой редактора передачи.

Леонид Якубович glavcom.ua

Во время шоу Якубович задал вопрос, ноты какого вальса получал при покупке конфет клиент "Товарищества Эйнем". Правильным ответом на этом вопрос является слово "монпансье", однако на табло в студии и на экране оно было написано с ошибкой – "монпасье". При этом участник программы смог угадать слово, а затем победил в финале игры.

Впоследствии сам Якубович прокомментировал инцидент. Телеведущий сослался на то, что написание слова, которое использовали в передаче, якобы встречается в словаре иностранных языков за 1962 год, и посоветовал журналистам "не заниматься ерундой".

При этом издание отмечает, что в толковых словарях единственный упоминаемый вариант слова "монпансье" содержит две буквы "н".

Впоследствии в социальных сетях высмеяли ситуацию. Также пользователи сети раскритиковали качество российского образования, отмечает издание.

"Поколение ЕГЭ выросло и стало редактировать Поле чудес", "Хорошо, что этого не видит Листьев", "Позорище", – отметили люди.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Якубович пожаловался на поведение своих зрителей в студии по завершении съемок "Поле чудес". По его словам, впечатление такое, будто люди приходят на проект "жрать".

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