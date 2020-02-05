"Это будет модификация чумы": у Ванги обнаружили пугающее пророчество про коронавирус

Известная болгарская ясновидящая Ванга, которая скончалась в 1996 году, могла предвидеть вспышку смертельно опасного коронавируса, возникшего на территории Китая.

Так, об этом заявил личный переводчик женщины Петр Стоянов, а также эту информацию подтвердили и ее друзья. Подробностями тайных предсказаний они поделились в эфире программы "На самом деле"(чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ванга Скриншот с видео

"Она говорила, что к этим двойкам будет вспышка старой болезни, которая принесет большую опасность для всего человечества. Может быть, это болезнь, которую человечество уже победило, вернется. Это должно быть где-то на Юге. Мы не знаем точно, где", – рассказал переводчик Петр Стоянов.

Петр Стоянов Скриншот с видео

Друг Ванги журналист Сергей Косторной подтвердил, что такое пророчество действительно было.

"Она сказала, что в год пяти двоек произойдет эпохальное событие для всего человечества. Планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей. Я сейчас в шоке. Мы с вами 26 декабря беседовали на эфире, а через месяц имеем сбывшееся предсказание... По мнению Ванги, это чума, которая уже была и выкосила миллионы людей. Это будет модификация чумы", — высказался Косторной.

Сергей Косторной Скриншот с видео

Кроме того, он добавил, что Ванга говорила: препарат, который поборет эту болезнь, будет найден через три месяца, после пика заболевания. Но, к сожалению, будет потеряно много людей к тому моменту.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ заявили, якобы Ванга предвидела приход к власти в Украине Владимира Зеленского.

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