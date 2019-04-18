"У тебя проблемы": полуголая российская секс-бомба нарвались на критику из-за пикантного снимка

39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович нарвалась на критику поклонников из-за нового пикантного снимка.

Звезда позировала в нижнем белье и шелковом халате, продемонстрировав пышную грудь. Недоумение у фолловеров вызвали ее рассуждения в Instagram.

"Вчера не могла заснуть всю ночь, я на гастролях перед сном смотрю кино или читаю, вчера посмотрела наш фильм "Адмиралъ". Меня поразила сила любви, которая была между Александром Колчаком и Анной Тимиревой, какая сложная судьба была у этих людей и сколько потерь и боли досталось Анне Васильевне…. Хочется, чтоб люди становились более добрыми, работали над собой изнутри, становились осознанными и честными с собой и нашим миром", – поделилась она впечатлениями.

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Поклонники так и не поняли, каким образом могут быть связаны рассуждения о серьезном фильме и жизни в целом с фото, на котором звезда наполовину голая.

"Какая связь серьезного фильма и вашего фото", "Вам не надо постоянно оголяться", "Жирная", "Фу и фу", "С изложением мыслей проблемы, конечно", – раскритиковали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу".

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