"У тебя проблемы": полуголая российская секс-бомба нарвались на критику из-за пикантного снимка

39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович нарвалась на критику поклонников из-за нового пикантного снимка.
Звезда позировала в нижнем белье и шелковом халате, продемонстрировав пышную грудь. Недоумение у фолловеров вызвали ее рассуждения в Instagram.
"Вчера не могла заснуть всю ночь, я на гастролях перед сном смотрю кино или читаю, вчера посмотрела наш фильм "Адмиралъ". Меня поразила сила любви, которая была между Александром Колчаком и Анной Тимиревой, какая сложная судьба была у этих людей и сколько потерь и боли досталось Анне Васильевне…. Хочется, чтоб люди становились более добрыми, работали над собой изнутри, становились осознанными и честными с собой и нашим миром", – поделилась она впечатлениями.
Поклонники так и не поняли, каким образом могут быть связаны рассуждения о серьезном фильме и жизни в целом с фото, на котором звезда наполовину голая.
Доброе утро мои ❤️ Вчера не могла заснуть всю ночь, я на гастролях перед сном смотрю кино или читаю, вчера посмотрела наш фильм <Адмиралъ>. Меня поразила сила любви, которая была между Александром Колчаком и Анной Тимирёвой, какая сложная судьба была у этих людей и сколько потерь ,и боли досталось Анне Васильевне🤦♀️ Ведь расстрел Колчака, это только начало её сложной Судьбы, впереди 30 лет лагерей , потеря сына и одни воспоминая о близких людях, которых уже нет в Живых. Какие сложные были времена, а ведь это было совсем недавно, сколько жестокости и бесчестия. Желание власти, безграмотность и раздутое эго, делает из людей страшных чудовищ, которые сами не ведают, что творят🤦♀️ Очень хочется, чтоб люди становились более добрыми, работали над собой изнутри, становились осознанными и честными с собой и нашим Миром🙏🏼 #судьба #история #мысливслух #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️ Фото @nellyamartirosova Стиль @ynastyle Мейк @polina__beauty_
"Какая связь серьезного фильма и вашего фото", "Вам не надо постоянно оголяться", "Жирная", "Фу и фу", "С изложением мыслей проблемы, конечно", – раскритиковали пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу".
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