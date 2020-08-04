Российская певица Рита Дакота заявила о положительном результате третьего теста на коронавирус.

Признание артистка сделала в соцсети Instagram, опубликовав медицинскую документацию (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Ну что, пришли, наконец, наши анализы. У меня подтвердился COVID, с третьего(!) раза, господа! Напомню, что ни кровь, ни КТ не показали короны, и только моя чуйка заставила меня всё это время сидеть дома! А представляете, если бы я забила и не стала заморочиваться с третьим анализом. Скольких бы людей я могла перезаражать! Волосы дыбом", – написала Дакота.

Рита Дакота заболела коронавирусом Instagram Риты Дакоты

По словам певицы, ее самочувствие удовлетворительное, однако пропало обоняние и ломит все тело.

"В остальном нормально. У остальных членов семьи (Фед, Алла, Мия) результат отрицательный. Но и они сидят дома", – добавила артистка.

У российской певицы Риты Дакоты с третьего раза нашли коронавирус

У российской певицы Риты Дакоты с третьего раза нашли коронавирус

Рита Дакота заболела коронавирусом Instagram Риты Дакоты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирус подтвердился у российской ведущей Насти Ивлеевой и ее мужа, певца Элджея.