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"У нас микрошок!" Лидера популярной украинской группы нагло ограбили в Италии

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В Италии нагло ограбили фронтмена украинской группы Dilemma, которая участвовала в Национальном отборе на Евровидение-2018 Джея Бордаченко (Евгений Бардаченко).

Как сообщает Viva!, он отправился в путешествие на своем авто со спутницей, но в одном из итальянских городов стал жертвой преступников.

"Припарковались на местной парковке, где стоит все время куча машин, собрали с собой пару вещичек, все остальные вещи и чемоданы оставили в машине, пошли заселяться. Нам тут так понравилось, что мы решили остаться еще на день-ночь! Утром подходим к машине, я открываю багажник - там пусто. Что?! У нас с Катей микрошок", – рассказал он.

Бордаченко (справа)

Бордаченко (справа)

facebook /dilemma.ua

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По словам артиста, грабители разгромили окно и вытащили из машины все вещи и технику. Этим преступники не ограничились. Они еще сняли некоторые запчасти с авто. В итоге парочка осталась только с теми вещами, которые были на них.

Грабители разбили стекло

Грабители разбили стекло

viva

Страховая компания оценила ущерб в 250 тысяч гривен. Однако для того, чтобы сумма была компенсирована, авто должно отправиться на эвакуаторе в Киев.

"Я выслал на сервис фотки, чтобы примерно оценили уровень ущерба. 250 000 гривен – только запчасти! Посмотрим, что будет дальше. А пока мне пишут много людей со всех точек Европы, даже в Швейцарии сейчас "бомбят машины", – добавил он.

Из авто вытащили все вещи

Из авто вытащили все вещи

viva

Внутренности авто

Внутренности авто

viva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский певец и муж украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов стал жертвой грабителей.

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Место
Италия
Теги
грабеж шоу-бизнес
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Сало Уронили
Сало Уронили
это вам за вышиванки в суде Италии и за призывы яроша.
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