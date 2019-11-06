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6 ноября • обновлено в 21:02
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У легендарной французской кинозвезды Катрин Денев случился инсульт

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Французская 76-летняя актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт.

Как передают местные СМИ со ссылкой на окружение артистки, ее доставили в больницу Парижа в среду, 6 ноября.

Никаких нарушений в двигательной активности у Денев нет, однако ей надо время, чтобы окончательно восстановиться.

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Сообщается, что актрисе стало плохо во время съемок фильма режиссера Эмманюэль Берко, которые проходят в окрестностях столицы Франции.

Катрин Денев

Катрин Денев

epa.eu

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США умер известный голливудский актер и режиссер Питер Фонда.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Катрин Денев
Место
Франция Париж
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Моторола Жив
Моторола Жив
Держитесь Катрин ! Дай Бог Вам Здоровья !
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