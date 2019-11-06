У легендарной французской кинозвезды Катрин Денев случился инсульт

Французская 76-летняя актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт.

Как передают местные СМИ со ссылкой на окружение артистки, ее доставили в больницу Парижа в среду, 6 ноября.

Никаких нарушений в двигательной активности у Денев нет, однако ей надо время, чтобы окончательно восстановиться.

Сообщается, что актрисе стало плохо во время съемок фильма режиссера Эмманюэль Берко, которые проходят в окрестностях столицы Франции.

Катрин Денев epa.eu

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США умер известный голливудский актер и режиссер Питер Фонда.

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