У Андрея Данилко день рождения: куда каждый год сбегает "Верка Сердючка"

Знаменитый украинский артист Андрей Данилко, на сцене более известный как Верка Сердючка, празднует сегодня, 2 октября, свой 45-ий день рождения в Черногории.

По многолетней традиции артист отмечает праздник за границей, взяв себе в компанию только "маму" Верки Сердючки – актрису Инну Белоконь. Данилко в своем окружении объяснял свой выбор тем, что в этом регионе он еще не бывал, а кроме того, вода сейчас в Адриатическом море +22.

Еще в 2007-м мужчина встретил знаменательный день в Париже, Франции. Там он снимал документальный фильм "Сердючка в Париже" и давал интервью, участвовал в ток-шоу и программах французских телеканалов. Вечером они встретились в ресторане с Жераром Депардье, чтобы выпить по бокальчику.

В 2014 году артист поехал праздновать на Азорские острова (Португалия). Там он с "мамой" забрался на край земли на остров Сан-Мигель, где поселились в отельчике в городке Понта-Делгада, который славится красивейшим ботаническим садом Terra Nostra. Гостиница расположена в кратере вулкана, потому на праздничный ужин Данилко заказал себе местный деликатес - рыбу, запеченную в пепле.

В 2016 певец отправился в Эдинбург, Шотландия и провел время в местном парке аттракционов.

В 2017 Данилко поехал в ближайшую Польшу, а именно Краков. Там он с Белоконь ходили по музыкальным клубам, пили "Пивной гжанец" (местная разновидность глинтвейна) и ели свиную рульку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилко рассказал, как его довела популярность.