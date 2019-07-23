"Ты жил с холодной негодяйкой": отец Децла написал пронзительный пост

Отец известного российского рэпера Децла продюсер Александр Толмацкий трогательно обратился к погибшему сыну и обругал его вдову.

22 июля музыканту, могло бы исполниться 36 лет. Отец посвятил в Instagram трогательный пост рэперу. Продюсер вспомнил о ссоре с Кирилом, который не давал общаться отцу с внуком.

"Жалко что ты жил с холодной, безумной негодяйкой и так и не узнал что такое настоящая любовь", – написал Александр Толмацкий.

Александр не смог наладить общение с внуком и затаил на Тони и его мать обиду. Стоит также отметить, что после смерти Децла Александр Толмацкий дал множество интервью, в одном из которых признался, что его сына беспокоили отношения с супругой Юлией.

Напомним, рэпер скончался 3 февраля, ему неожиданно стало плохо в клубе после выступления. Децла нашли без сознания на полу в гримерке. Скорая помощь спасти мужчину не смогла: он умер, не приходя в сознание. Позже медики объявили: причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось жуткое видео, на котором показаны последние минуты жизни рэп-исполнителя.

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