"Ты жил с холодной негодяйкой": отец Децла написал пронзительный пост

Отец известного российского рэпера Децла продюсер Александр Толмацкий трогательно обратился к погибшему сыну и обругал его вдову.
22 июля музыканту, могло бы исполниться 36 лет. Отец посвятил в Instagram трогательный пост рэперу. Продюсер вспомнил о ссоре с Кирилом, который не давал общаться отцу с внуком.
"Жалко что ты жил с холодной, безумной негодяйкой и так и не узнал что такое настоящая любовь", – написал Александр Толмацкий.
Александр не смог наладить общение с внуком и затаил на Тони и его мать обиду. Стоит также отметить, что после смерти Децла Александр Толмацкий дал множество интервью, в одном из которых признался, что его сына беспокоили отношения с супругой Юлией.
Сегодня тебе 36... Очень жалко что мы с тобой так и не поговорили... Прости что обида не дала мне поздравить тебя в прошлом году... Жалко что ты жил с холодной, безумной негодяйкой и так и не узнал что такое настоящая любовь.... Жалко что твой сын которого ты любил больше жизни так и не вышел со мной на сцену и не сказал теплые слова в память о тебе... Жалко что тебя предали некоторые люди которых ты считал друзьями и единомышленниками... Жалко что ты ушел так рано... Может быть там, в другом мире ты добьёшься всего о чем мечтал... Мы обязательно встретимся там когда- нибудь и обсудим не торопясь все что не успели... Ты оставил глубокий след в этой жизни и память о тебе будет вечной.... Лети высоко.... Очень жаль что все так получилось.... не отпускает.... #децл #juzeppejostko #letruk #кириллтолмацкий #ктоты
Напомним, рэпер скончался 3 февраля, ему неожиданно стало плохо в клубе после выступления. Децла нашли без сознания на полу в гримерке. Скорая помощь спасти мужчину не смогла: он умер, не приходя в сознание. Позже медики объявили: причина смерти — острая сердечная недостаточность.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось жуткое видео, на котором показаны последние минуты жизни рэп-исполнителя.
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