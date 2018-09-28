"Ты разбила мое сердце": продюсер из Украины сделал Лорак откровенное признание

Российские и украинские звезды поздравили с днем рождения скандальную певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию.

Признание в честь 40-летнего юбилея звезды-предательницы, сделал и украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко. - Ред.). Видео, на котором он с Настей Каменских говорит теплые слова появилось на личной страничке Лорак в Instagram.

"Ты разбила мое сердце, Ани Лорак!" - поет в камеру продюсер. А Каменских добавляет: "Мы тебя очень-очень любим! С днем рождения!"

Кроме них, на ролике также видно украинскую гимнастку Лилию Подкопаеву, которая говорит, что "ждет каждой встречи с Лорак", певца Сергея Лазарева, певицу Валерию, "короля российской эстрады" Филлипа Киркорова, который утверждает, "что ближе друга у него нет" и других звезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее изменивший муж Лорак сделал признание в ее день рождения.