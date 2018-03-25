Цымбалюк-Романовская рассказала о ребенке от Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что актер очень хотел ребенка.

Как сообщают "Dni.ru", тем не менее, дальше замысла это не зашло.

"Всерьез мы этой темой не занимались", – коротко прокомментировала Виталина.

Она добавила, что у нее до сих пор нет любовника. Экс-супруга Джигарханяна считает, что это плохо.

"С 2001 года, когда у нас начались отношения с Арменом Борисовичем, никаких других мужчин в моей жизни не было", – разоткровенничалась Виталина.

"А те невостребованные наши эмигранты, которые приезжают на телешоу за гонорар и по указке объявляют себя моими "любовниками", вызывают только жалость. Они настолько не состоялись ни в жизни, ни в профессии, что по-другому заработать не могут", – добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", экс-супруга знаменитого советского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что намерена судиться со своим бывшим мужем за клевету и оскорбления.