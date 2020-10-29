16 татуировок, снаряды в икре и "Беркут". Главные акценты нового клипа "Бумбокс"

"Бумбокс" выпустили клип "Ангела" из последнего альбома "Таємний код: Рубікон". Видео на песню стало одновременно и откровением, и попыткой показать, что разрушает нашу страну уже 30 лет после обретения Независимости.

О том, как песню создавали в двух странах, о скрытых знаках и иллюстрации жизни за пять минут – читайте на OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Работа на две страны: как создавалась "Ангела"

Песню "Ангела" "Бумбокс" записал сообща с Сашей Кольцовой из группы "Крихітка", и она стала одной из ярчайших акцентов нового альбома ребят. Работа над записью велась сразу в двух странах – одну часть песни записали в Киеве на студии Милоша Елича, а другую – сделали во Франции, в Провансе, на студии La Fabrique.

Андрей Хлывнюк в клипе "Ангела" Пресс-служба "Бумбокс"

Через коронавирус к клипу: как создавалось видео на песню "Ангела"

Ребята из "Бумбокса" утверждают, что вопрос о том, снимать или не снимать видео на песню "Ангела", ни разу не задавался, поскольку сразу после выхода песни было принято решение о съемке клипа

Осенью 2019 года лидер коллектива Андрей Хлывнюк предложил написать сценарий режиссеру Анне Бурачковой, которая до этого снимала клипы для "Океана Эльзы", Onuka и Brutto. Спустя несколько недель все было готово, но воплощать идею в реальность помешало неожиданное препятствие – пандемия коронавируса, из-за которого пришлось остановить производство клипа.

К идее вернулись практически через год – в июле 2020 года Хлывнюк рассказал о своей идее Стасу Гуренко – режиссеру, который до этого снял для группы клипы "Бездна" и "Твой номер / Плющ". С этого момента работу над "Ангела" возобновили и дело пошло.

Помимо людей, на съемочной площадке работала птица. Александрийский попугай Жоржик стал звездой клипа, выдержал все "домогательства" съемочной группы и был под аплодисменты возвращен хозяевам. В видео попугай является символом богатства.

Попугай Жоржик Пресс-служба "Бумбокс"

Бумбокс – кадр из клипа "Ангела" Пресс-служба "Бумбокс"

Жизнь, рассказанная за пять минут, Или история о том, что убивает страну: о чем клип "Ангела" на самом деле

Клип "Ангела" показывает нам жизнь главного героя за пять минут. Все события, что с ним происходят - появление татуировок уголовной, религиозной и военной тематики, шрамы и ожоги, как бы "вырезают" на теле героя историю Украины за 30 лет. И пока идет видео, зритель видит, как из "своего парня" Хлывнюк превращается в неприглядного персонажа.

Татуировки и ожоги смешиваются с каплями крови на той части карты Украины, где изображен Донбасс, сигаретный пепел на проекте очередного закона, сожженный паспорт, окровавленный противогаз, притаившийся возле иконы, икра вперемешку с гильзами от АК-47 – весь этот ассоциативный показывает проблемы страны и главного героя наглядно.

Отдельным интересным сюжетным ходом являются голландские натюрморты, появляющиеся в видео. Именно эти, на первый взгляд, классические произведения, являются отражением современности. Когда в "красивой картинке" таится множество опасностей, скрытых от невнимательных глаз. Интересно, что для съемок клипа фронтмену "Бумбокса" было нанесено 16 переводных татуировок, но одно было настоящим – тату со словом "АНГЕЛА" набили не Андрею Хлывнюку, как показано в клипе, а режиссеру видео Стасу Гуренко.

Дело Риффмастера и пепел – кадр из клипа "Ангела" Пресс-служба "Бумбокс"

Цветы и череп: символизм клипа "Ангела"

Помимо натюрмортов с гильзами, в "Ангела" присутствует также целая азбука знаков. Вдохновленные картинами Питера Класа, Бальтазара ван дер Аста, Питера Артсена, Яна Баумана и других "малых голландцев", чье искусство спустя века обладает особой магией и трактовка которых до сих пор является своеобразным интеллектуальным квестом, идея клипа также обросла новыми деталями.

Прежде всего, эти детали, как и знаки, содержатся в отдельных предметах, которые можно увидеть в клипе. Цветы, означающие быстротечность жизни, фрукты как бессмертие, лимон как предательство (вероятно потому, что его вкус, как и предательство, остается в памяти надолго). Об идее клипа и отдельных знаках рассказал и сам фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк:

"За период от написания песни к изданию клипа прошло достаточно событий в Украине и в мире, весомых настолько, что можно было бы спрятать их в тело этого клипа и в натюрморты, которые мы использовали там ... Некоторые очень прямолинейные, над некоторыми придется "постопкадриты" тем, кому это интересно, и подумать, почему это, откуда это, либо событий приурочено? .. это протест, напоминание? Так, клип "Ангела" - напоминание нам в первую очередь, как авторам, о том, что искусство должно задавать вопросы обществу и реальности. Иначе это обслуживание каких-то простых банальных человеческих "хочу".

Натюрморт из клипа "Ангела", Бумбокс Пресс-служба "Бумбокс"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что фронтмен популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заявил, что Крым вернется в состав Украины, но главное – сосредоточиться на том, чтобы эта тема не пропала с мировой повестки дня.