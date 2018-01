Триумфы Бруно Марса и Кэндрика Ламара: в США раздали премию "Грэмми"

В Нью-Йорке состоялась 60-я церемония вручения музыкальных премий "Грэмми" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Грэмми" — музыкальная премия Американской академии звукозаписи, которая была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний в 1958 году.

"Грэмми" присуждается ежегодно в 78 категориях по 30 музыкальным жанрам в результате голосования уполномоченными членами "Академии звукозаписи".

Как сообщается на сайте мероприятия, в 2018 году американский певец Бруно Марс получил статуэтки за песню, запись и альбом года.

Бруно Марс

Бруно Марс— американский певец, автор песен и музыкальный продюсер, мультиинструменталист. Начал профессиональную карьеру как автор песен для таких исполнителей как Шон Кингстон, Адам Левин, Александра Берк, Трэвис Маккой и др. Популярность к Бруно пришла, когда он вместе Трэвисом Маккоем исполнил песни "B.o.B "Nothin' on You" и "Billionaire". Одними из самых известных песен Марса являются Grenade, Just The Way You Are, Uptown Funk.

В свою очередь, рэпер Кендрик Ламар, которого считали одним из фаворитов премии, награжден за лучшее рэп-исполнение, рэп-альбом и клип.

Кендрик Ламар

Кендрик Ламар - американский хип-хоп исполнитель. По мнению множества авторитетных музыкантов, является "Новым Королём Западного Побережья". За всю свою музыкальную карьеру Ламар получил широкое признание слушателей и музыкальных рецензентов, что помогло ему завоевать обилие музыкальных наград. В частности, в 2016 журнал Time включил Ламара в список ста наиболее влиятельных людей года.

Лучшим новым исполнителем стала Алессия Кара.

Алессия Кара - 21-летняя канадская исполнительница."Cвежая кровь" западного R&B, с недавнего времени выпускающаяся на знаменитом лейбле "Def Jam". Карьера певицы началась с обычного канала на Youtube, где она выкладывала свои кавер-версии знаменитых композиций. В течении нескольких лет она записывала свои каверы с помощью обычной камеры в своей комнате. За это время она набрала на своем канале приличную для подростка аудиторию и получила локальную известность в интернет-пространстве.

Алессия Кара

Список победителей:

Лучшая танцевальная запись: LCD Soundsystem — "Tonite";

Лучший альбом танцевальной/электронной музыки: Kraftwerk — "3-D the Catalogue";

Лучший альбом традиционного блюза: The Rolling Stones — "Blue & Lonesome";

Лучшее рок-исполнение: Leonard Cohen — "You Want It Darker";

Ведущий церемонии Джеймс Корден

Лучшее метал-исполнение: Mastodon — "Sultan's Curse";

Лучшая рок-композиция: Foo Fighters — "Run";

Лучший рок-альбом: The War On Drugs — "A Deeper Understanding";

Лучший альбом альтернативной музыки: The National — "Sleep Well Beast";

U2

Лучшее традиционное R&B-исполнение: Childish Gambino — "Redbone";

Лучшая R&B-композиция: Bruno Mars — "That's What I Like";

Лучший урбан-контемпорари-альбом: The Weeknd — "Starboy";

Лучшая аранжировка: Randy Newman — "Putin";

Лучший R&B-альбом: Bruno Mars — "24K Magic";

Лучший видеоклип: Kendrick Lamar — "HUMBLE";

Лучшее рэп-исполнение: Kendrick Lamar "HUMBLE";

Лучшая рэп-композиция: Kendrick Lamar — "HUMBLE";

Лучшее групповое поп-исполнение: Portugal. The Man — "Feel It Still";

Лучший вокальный поп-альбом: Ed Sheeran — ÷ (Divide);

Продюсер года: Грег Курстин;

Лучшее рэп/песенное исполнение: Kendrick Lamar feat. Rihanna — "LOYALTY.";

Лучший новый артист: Аллесия Кара;

Лучший кантри-альбом: Chris Stapleton — "From A Room";

Стинг

Леди Гага

Лучшая запись года: Bruno Mars — "24K Magic";

Лучшая песня года: Bruno Mars — "That's What I Like";

Альбом года: Bruno Mars — "24K Magic".

