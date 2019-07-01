Третий номер журнала Obozrevatel: прима-балерина Кристина Шишпор и больше эксклюзивной информации

OBOZREVATEL выпустил третий номер своего нового проекта — журнала для украинцев, которые ищут качественную и интересную подачу в печатных СМИ.

Обложку украсила прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины Кристина Шишпор.

На обложке третьего номера Кристина Шишпор

В эксклюзивном интервью балерина откровенно поделилась историями о страсти, тайнах и своем пути к успеху.

Раздел Show

В номере за июль-август вы можете:

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Раздел Travel

Узнать, кого в современном мире считают иконами стиля, на кого хотят быть похожи миллионы женщин

Раздел Show

Прочитать о самом богатом шеф-поваре мира Гордоне Рамзи

Раздел Smak

Редакция подготовила еще больше интересного эксклюзивного контента.

Развлекательный контент подан не только через описание трендов и жизнь звезд, но и раскрывает такие важные темы, как здоровье, секс, психология.

Издание отличает принципиально новый формат подачи информации. Визуальная концепция позволяет понятно и интересно рассказать о самых важных темах. Общий тон номера подчеркивает слоган OBOZREVATEL "Каждый найдет свое".

Кроме того, читатели смогут найти на сайте понравившиеся темы, используя QR-код, размещенный на страницах журнала.

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Города: Киев, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Житомир, Одесса, Львов, Черновцы

Сети: Ашан, Эпицентр, VARUS, киоски прессы

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OBOZREVATEL — интернет-СМИ №1 в Украине, которое завоевало высокую оценку.

Доверие к сайту подтверждают рекорды — 2,9 млн пользователей посетили сайт 21 апреля (данные Google Analytics) — в важный день выборов президента Украины.

OBOZREVATEL — единственный украинский сайт, который составил конкуренцию прокремлевским ресурсам и входит в ТОП-15 рейтинга LiveInternet по выборке "Все страны".

Также мы — важный источник объективной информации для выходцев из постсоветских стран по всему миру. Среди наших читателей есть жители США, Израиля, Германии, Казахстана, Беларуси и других стран.

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