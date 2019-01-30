Топалов оригинально развлек Тодоренко на высоте: фото звездной пары

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг, российский певец Влад Топалов, полетали на вертолете.
Оба артисты опубликовали в своих Instagram соответствующие снимки, на которых запечатлены в вечерних нарядах.
"Муж покатал меня на вертолете. Летали когда-нибудь?" – подписала под фотографией Тодоренко.
В свою очередь певец поблагодарил поклонников за поддержку. Также он задался вопросом, как ему поступить с победителями конкурса каверов.
"Давненько не общались. Я соскучился. Простите, закрутился. Думаю, как же в итоге петь дуетом с победителями? С каждым по отдельности или соберемся все вместе и запишем один большой трек и видео совместно? Спасибо вам, за ваши голоса, за эти эмоции! Я в восторге! Нам надо чаще встречаться! Спасибо вам за поддержку и любовь, да и за критику тоже спасибо", – подписал Топалов.
Друзья мои!!!! Давненько не общались. Я соскучился. Простите, закрутился. Доброго вам утра! Хорошего дня и настроения! Удачи, здоровья и любви!!! Думаю, как же в итоге петь дуетом с победителями? С каждым по отдельности или соберемся все вместе и запишем один большой трек и видео совместно???? Что скажете??? Спасибо вам, за ваши голоса, за эти эмоции!!! Я в восторге! Нам надо чаще встречаться!!! Спасибо вам за поддержку и любовь, да и за критику тоже спасибо))) я вас люблю! 😉 #vtteam #vladtopalov #тамгдеты #владтопалов #вторелилирешка
Куда именно отправилась звездная парочка на вертолете, никто из них не уточняет. Однако, судя по нарядам, это было какое-то официальное мероприятие.
Поклонникам понравились новые совместные фотографии Тодоренко и Топалова. В сети отметили, что они прекрасно смотрятся вместе. "Такие счастливые", "Какие милые", "Какие же вы хорошенькие", – написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко раскритиковали за совместный снимок с мужем, отметив, что фото получилось неудачным.
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