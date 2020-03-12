Известный американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии.
Признание он сделал утром в четверг, 12 марта на своей странице в Twitter.
"Привет, друзья. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным", – поделился актер.
Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом
allwomen.ru
63-летний Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды, рассказал актер.
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Теперь они будут проводить время в самоизоляции. Хэнкс пообещал, что они с женой будут держать всех в курсе своего состояния и будут изолированы столько времени, сколько потребуется для общественной безопасности.
В Австралии Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.
March 12, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом заразился Главнокомандующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика.
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