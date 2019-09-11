"Только не налево, детка!" 43-летний Галкин завел сеть мускулами на фото

Российский шоумен и юморист Максим Галкин взбудоражил пользователей сети полуобнаженным фото.

Галкин опубликовал снимок у себя в Instagram. На нем он стоит в одних джинсовых шортах рядом с ретроавтомобилем. "Взял у брата тачку покататься. Брат 64-го года выпуска, тачка — 68-го, я — 76-го, прикид — 85-го, лексикон мой — 90-го. И куда ехать с таким набором?" — написал юморист.

Максим Галкин Инстаграм Галкина

Снимок собрал массу комментариев. В частности, вызвал бурную реакцию звезд. "Назад в будущее", — написал актер, звезда "Универа" Виталий Гогунский.

"На дискотэку", — пошутил над молодежным видом Галкина певец Денис Клявер.

"Огого", — восхитилась актриса Алика Смехова.

Обычные подписчики тоже оставили много комментариев под его фотографией: "Ох, Максим, поехали в лес, город покажу", "Мечта девчонок из Беверли-Хиллз 90210", "Ну в 90-е гони, там было весело", "К жене, Максим, к жене! А то так и до греха недалеко", "Только не налево, детка!" — написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева взбудоражила сеть молодежным нарядом на фото с мужем Максимом Галкиным.

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