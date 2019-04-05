Только на “Золотій Жар-птиці”: Тина Кароль и “Бумбокс” впервые вживую исполнят совместный трек “Безодня”

Певица Тина Кароль и группа “Бумбокс” произвели огромный фурор, объявив в Сети новость о записи дуэта. Песня и клип “Безодня” были представлены онлайн 4 апреля. И именно её необычный творческий тандем обещает эксклюзивно представить на церемонии награждения премии “Золота Жар-птиця” в этом году!

– Это первый официальный дуэт в моей творческой карьере! – отметила Тина Кароль. – В “Безодні” соединились наши с Андреем таланты, души, наши опыты различного характера: не только музыкальные, но и жизненные. Это очень взвешенная, взрослая песня!

– Думаю, через такую ​​партнершу по дуэту мне завидуют все мужчины! – прокомментировал фронтмен “Бумбокса” Андрей Хлывнюк. – Почему именно Тина? Когда я думал над этим треком, как он будет звучать по радио в авто я услышал ее голос... Оказалось, что, к тому же, как раз в этот день был ее день рождения!

Тина Кароль и Андрей Хлывнюк пообещали не останавливаться на одной совместной работе. Насладиться фантастическим дуэтом вживую можно будет уже 18 апреля в НДИ “Украина”, где в 18:00 начнётся церемония награждения премии “Золота Жар-птица”. Кроме вручения заветных статуэток, зрителей ждёт и гала-концерт; эксклюзивные номера представят THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, “ВВ”, Злата Огневич, Pianoбой, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, TARABAROVA, Андриана, Александр Пономарёв и другие.

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