"Только хорошие вести!" Родные Заворотнюк передали поклонникам "привет" от актрисы

Родные российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, поблагодарили поклонников за поддержку и выразили надежду на то, что 2020 год принесет позитивные изменения.

Соответствующее обращение появилось на странице "Поддержка Заворотнюк" в Instagram. "Мы хотим от души поблагодарить всех, кто был с нами в уходящем году, кто сопереживал, поддерживал, искренне посылал свои добрые мысли Анастасии", – сказано в нем.

Анастасия Заворотнюк ТНТ

Также родные актрисы выразили надежды на то, что в новом году их ждут только хорошие вести.

"Мы желаем вам всего самого светлого, долгожданного и удивительного. Пусть будут счастливы и здоровы ваши родные и любимые, пусть не покидает вас удача, пусть сбываются мечты! Счастливого праздника и только хороших вестей в Новом году!" – написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что за родственниками российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, охотятся судебные приставы. Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" накопила внушительные долги, по которым теперь соответствующие органы требуют оплаты.

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