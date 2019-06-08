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"Тимошенко вместо Тины Кароль, Ляшко – DZIDZIO": украинских политиков позвали на эстраду

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Если звезды украинского шоу-бизнеса массово идут в политику, то и политики могут себя попробовать на эстраде.

В частности, все шансы собирать полные залы есть у лидера Радикальной партии Олега Ляшко, лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко и основателя "Оппозиционной платформы "За життя" Юрия Бойко. Об этом в эфире ObozTV рассказал продюсер Денис Путинцев.

"Ляшко первый должен идти в шоу-бизнес. Ну, стадионы он бы может и не собирал, но Дома культуры по периферии, для своего электората – собирал бы 100%. Он точно харизматичная личность. Без сомнений", – отметил Путинцев.

По его мнению, нардеп может успешно конкурировать с украинской группой DZIDZIO ("Дзидзьо").

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Юлию Тимошенко продюсер видит на месте Тины Кароль.

"У Тимошенко очень такая лиричная, материнская история. Я ее вижу на месте Тины Кароль", – поделился он.

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А вот ниша для Юрия Бойко на современной эстраде, по словам Путинцева, пока свободна.

"Бойко – это нужно кого-то из шансона. Такой харизматичный, "тестостероновый" мужчина должен быть. Который "вышел в степь Донецкую", – уверен он.

"У нас уже много лет проблема с "тестостероновыми" мужчинами где-то от 30 до 40 лет. Это зрелые мужчины, на которых падка женская аудитория. Вот не могу я найти на Бойко кандидатуру, потому что нет в украинском шоу-бизнесе такой мужской фигуры", – признался продюсер.

Олег Ляшко и Юлия Тимошенко

Олег Ляшко и Юлия Тимошенко

"Страна"

OBOZREVATEL напоминает, кто из звезд украинской эстрады может пойти в политику:

  • Об участии в досрочных парламентских выборах заявил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. В мае 2019 года он представил собственную политическую силу "Голос".

  • Украинский певец и музыкант Виктор Павлик рассказал, что ведет переговоры с лидером партии "Моя стабільність" Василием Журавлевым, однако окончательное решение пока не принято.

  • По слухам, предложение войти в партийные списки получил и секс-символ украинской эстрады, поп-певец Олег Винник. Впрочем, его продюсер Александр Горбенко назвал эту информацию "полной чушью".

  • О создании "женской" политической партии неожиданно объявила певица Оля Полякова. При этом в комментарии OBOZREVATEL она указала, что не пойдет на внеочередные выборы 21 июля, а сначала наберется опыта и только тогда может начать свою деятельность в парламенте.

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Олег ЛяшкоЮлия ТимошенкоЮрий БойкоДенис Путинцевгруппа DZIDZIOТина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесзвездыполитикаВерховная Рада Украины
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Решетников Александр
Решетников Александр
Верный соратник кролика Сени, который на Майдане кричал "куля в лоба" от РыГов, небезызвестный Кива начал срыв личин со всей своей шайки-лейки.. Причем чтоб далеко не ходить - начал с себя. Зов его природы наконец преодолел запреты порядочности и он открыто заявил о своей политической ориентации, что мол на самом деле всегда хотел строить светлое будущее.. Свое.
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