Ловкость или оружие? Какой костюм Железного человека вам подойдет. Тест

В четверг, 4 апреля, американский актер Роберт Дауни-младший отмечает свой 54-й день рождения. За годы успешной карьеры в Голливуде он сыграл в десятках различных фильмов, однако самой известной все же остается роль гения-изобретателя Тони Старка, а по совместительству и супергероя Железного человека.

В различных выпусках комиксов, фильмов и мультфильмов персонаж вселенной Marvel разработал более 40 моделей уникальных костюмов, которые помогали ему бороться за мир и порядок на планете. В день рождения актера OBOZREVATEL предлагает читателю забавный тематический тест - найдите свой костюм Железного человека.

Роберт Дауни-младший Начал актерскую карьеру еще ребёнком, сыграв в фильме своего отца "Загон" (1970). Уже в 90-х парень стал по-настоящему востребованным актером, в частности, благодаря ролям в фильмах "Эйр Америка" (1990), "Большая пена" (1991) и "Прирождённые убийцы" (1994). Наиболее известной и удачной в те годы была роль Чарли Чаплина в одноимённом байопике Ричарда Аттенборо, принёсшая премию BAFTA и первую номинацию на "Оскар".

Сегодня Роберт Дауни-младший лауреат премий "Золотой глобус" (2001, 2010), BAFTA (1993), "Премии Гильдии киноактеров США" (2001) и "Сатурн" (1994, 2009, 2014), номинант на премии "Оскар" (1993, 2009) и "Эмми" (2001).

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