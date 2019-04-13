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Как хорошо вы помните 7 сезонов ''Игры престолов''. Тест

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Уже 14 апреля в США покажут первую серию финального сезона "Игра престолов". В Украине с русским и украинским дубляжом ее посмотрят только в понедельник вечером.

Чтобы подготовить читателей к просмотру восьмого сезона OBOZREVATEL предлагает одновременно игру и краткий экскурс по предыдущим. Ответьте на вопросы и узнайте, готовы ли вы к заключительной части саги от HBO.

Как сообщалось ранее, 3 апреля в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера 8 сезона "Игры престолов", на которой присутствовали авторы проекта и актеры, снявшиеся в ленте.

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Смотрите также на OBOZREVATEL, как выглядит кладбище погибших героев сериала "Игра престолов" в Австралии. На нем поклонники саги могут почтить память Маргери Тирелл, Кхала Дрого, Рамси Болтона, Джоффри Баратеона, Мизинца, Ходора и других персонажей.

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Тема
Игра Престолов
Теги
сериалИгра престолов 8тесты
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