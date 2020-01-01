Не узнать! Знаменитости, кардинально сменившие имидж в 2019 году

Имиджевый тренд уходящего года среди зарубежных и отечественных звезд — эксперименты с прическами. Знаменитости меняли цвет волос, стриглись под каре и ультра коротко.

Некоторые, устав от экспериментов, уже вернулись в привычный образ, но многим обновления пришлись по душе. Рассказываем, кто из звезд шоу-бизнеса сегодня совсем другой.

Дженнифер Лопес

“Мисс совершенство” всегда была длинноволосой. Но перешагнув 50 летний рубеж Дженнифер, видимо, ощутила потребность, что-то изменить и стала экспериментировать с прической.

На премьере фильма “Стриптизерша”, где Лопес сыграла главную роль, актриса появилась со стильным каре золотистого оттенка.

Кейт Бланшетт

Лауреат “оскаров”, “золотых глобусов” и других престижных кинонаград, Кейт Бланшетт, кардинально сменила цвет волос. Мы привыкли видеть актрису блондинкой. На церемонии вручения наград BAFTA 2019 она предстала в образе брюнетки.

Большинству присутствующих новый имидж пришелся по душе. Пресса отметила, что черный цвет совершенно не старит Кейт и придает ее облику определенный шарм.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон также сменила цвет волос.

На церемонии вручения премии “Оскар” Шарлиз явилась шатенкой, распрощавшись с привычными светлыми локонами.

Maruv

Победительница Национального отбора на Евровидение-2019 сейчас на пике популярности.

Maruv не дает о себе забыть, постоянно эпатируя и удивляя публику. Так, совсем недавно, певица из жгучей брюнетки превратилась в платиновую блондинку.

Ирина Билык

Еще одна отечественная звезда удивила почитателей сменой имиджа. Фото рыжеволосой Билык можно увидеть на ее странице в Инстаграм.

Кроме цвета волос, Ирина, сменила и их длину, сделав симпатичное, ассиметричное каре.

Моника Беллуччи

Не так давно Моника рассталась с очередным молодым возлюбленным, и, видимо, чтобы скрасить горечь расставания, решила изменить прическу.

Актриса шокировала общественность, представ на показе Dolce & Gabbana c коротко подстриженніми волосами. Новый образ не всем пришелся по душе, роскошные длинные волосы Белуччи всегда вызывали восхищение у почитателей ее таланта.

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