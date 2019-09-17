TAVR Media создал удобный способ слушать радио

Лидер украинского радио-рынка запустил приложение RadioPlayer - самый удобный способ слушать радио в смартфоне.

Приложение уже сегодня можно установить на любой смартфон и одним прикосновением получить лучшие радиостанции Украины. В быстром и удобном доступе сейчас 30 каналов и это только начало. Неоспоримым преимуществом является то, что все каналы в приложении RadioPlayer доступны в самом высоком HD -качестве.

Руководитель digital -департамента TAVR Media Артем Самойлов: "Будущее всех медиа, и радио в частности, в грамотном и профессиональном сочетании востребованного контента и каналов коммуникации. Мы осознаем, что скорость, удобство, простота и качество - это правила нашего времени, поэтому наш RadioPlayer разработан так, чтобы пользователи максимально быстро и удобно могли добраться до любимых радиоканалов, установить будильник или таймер выключения и узнать какая песня сейчас звучит.

Этот проект только начат, в наших планах достаточно оперативно увеличивать количество каналов. Потому возможность широкого выбора так же диктует время и мы планируем успевать. В отличие от подавляющего большинства музыкальных сервисов мы не экономим на качестве. Потоки всех наших радиостанций транслируются в HD -качестве, то есть вы слушаете музыку в том виде как она записывалась музыкантами ".

В TAVR Media отмечают, что музыка для всех каналов, в приложении RadioPlayer, специально отобранная и протестирована, поскольку слушатель не должен тратить время и усилия на составление плейлиста. Поэтому мы сделали все для максимального удобства. Одно касание и любимое радио уже можно слушать.

Загружайте приложение RadioPlayer для Android и iOS.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!