"Танці з зірками-2019": как готовятся DZIDZIO и Остапчук, мастер-класс от Влада Ямы и другие секреты шоу

В среду, 21 августа, накануне премьеры нового сезона "Танці з зірками", состоялась закрытая вечеринка "DISCO В САДУ", на которую пришли самые успешные звезды, танцоры и журналисты.

Так, гости мероприятия первыми узнали главные секреты проекта. Продюсеры поделились, как сложились пары на танцевальном паркете, а также приготовили сюрпризы в виде танцевального мастер-класса от судьи "Танців з зірками" Влада Ямы, музыкальное выступление новой участницы шоу TAYANNA и зажигательный диджей-сет от DJ NANA (Анастасии Кумейко) (видео смотрите ниже).

OBOZREVATEL побывал на торжественном открытии шоу и готов вам рассказать, как готовились к "Танцам" участники нового сезона DZIDZIO, Владимир Остапчук и Людмила Барбир. Чего ожидают от проекта судья Влад Яма и экс-участница, фитнес-тренер Анита Луценко. И каким будет новый сезон "Танців з зірками".

Креативный продюсер "Танців з зірками" Владимир Завадюк заявил, что новый сезон шоу будет непредсказуемым, и в нем будет больше танцев (как сложились пары на проекте смотрите ниже).

Владимир Завадюк Пресс-служба 1+1

"Мы собрали звезд из совершенно разных сфер, начиная от шоубизнеса, заканчивая профессиональным спортом. И что интересно для меня как для продюсера этого шоу, в этом году нет очевидных фаворитов. Я считаю, что победить может кто угодно. Но я на 100% уверен (я уже видел первые репетиции), что в этом году звезды будут танцевать значительно лучше, нежели в любом другом сезоне. В этом сезоне будет однозначно больше танцев", — поделился Завадюк.

Влад Яма рассказал, что ему хочется, чтобы пары удивили его. А также дал несколько установок участникам на победу.

"Пары очень красивые, разнообразные по своему характеру, поэтому хочется, чтобы они меня все же удивили. И своими отношениями в парах, и, в первую очередь, танцем. Какие установки на победу? Нужно почувствовать друг друга и жить в зале в течении всех недель, также кайфовать от танца, от музыки, друг друга и от такой возможности", — отметил Яма.

Влад Яма Пресс-служба 1+1

"Я хочу посмотреть, кто по-настоящему будет танцевать, мне интересно увидеть, как будет делаться постановка. Как бывшая участница "Танців", хочу посоветовать новым участникам готовить танцы заранее, беречь ребра и хорошо разминаться в начале", — рассказала Анита Луценко.

Анита Луценко Пресс-служба 1+1

Отметим, что новые участники поделились: работа над проектом — титанический труд. Они тратят на подготовку к "Танцам" практически все свободное время.

"Любая подготовка, даже если это выглядит легко и непринужденно на паркете — титанический труд. Поэтому я трачу на нее по 6-8 часов ежедневно, даже когда у меня напряженный график и я езжу по гастролям. Вот, например, у меня есть видео, которое мы записали с партнершей, и я даже когда еду в машине — пересматриваю его и повторяю танец", — рассказал Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук Пресс-служба 1+1

Людмила Барбир также добавила, что занимается по несколько часов в день и отрабатывает танцы дома.

"Мы готовимся к "Танцам" где-то уже месяц, занимаемся по несколько часов в день. Конечно, не всегда удается тренироваться, но я немного дома отрабатываю, выхожу на пробежки, занимаюсь в зале", — рассказала Людмила.

Людмила Барбир Пресс-служба 1+1

Отметим, что некоторым участникам пришлось чем-то пожертвовать ради шоу. Так, например, DZIDZIO отказался от корпоративов и концертов.

"Мне пришлось отказаться от корпоративов, концертов, ведь не удается совмещать их с репетициями. Надо было бы вертолетом прилетать из стадиона в Ровно, например, сюда", — поделился DZIDZIO.

DZIDZIO и Яна Цибульская Пресс-служба 1+1

Владимиру Остапчуку же пришлось пожертвовать самым главным — временем для семьи.

"Понимаете, я привык, что я семейный, я часто дома. Я могу прийти, даже если у меня тяжелый рабочий график, и поиграться с детками, побыть с женой. А теперь я прихожу и опять повторяю то, что повторял днем. Поэтому всем родным тех, кто принимает участие в "Танцах" — им надо поставить отдельно памятник. Потому что они сейчас не на первом месте, к сожалению", — рассказал Остапчук.

Владимир Остапчук с семьей Фото: instagram/tanci1plus1

Также новые участники "Танців з зірками" Владимир Остапчук, DZIDZIO и Людмила Барбир признались, что до проекта у них не было танцевального опыта, для них это все в новинку. Они рассказали, какого стиля танца опасаются больше всего. Так, Барбир не очень бы хотела танцевать вальс, ведь считает, что ей больше подходят другие стили. Остапчук опасается латины, а DZIDZIO — пасадобля. Однако, по словам певца, в нем есть достаточно страсти для этого стиля танца.

"Я опасаюсь пасадобля, не до конца пока его понимаю. Во мне достаточно страсти для этого стиля танца, но я не знаю, как ее правильно выразить. Но может в этом что-то есть. Ведь танцевать, как все — не интересно. А вот танцевать, как я...я буду танцевать по-своему, и это будет красиво", — отметил DZIDZIO.

DZIDZIO Фото: instagram/dzidzio

Предлагаем также посмотреть на выступление одной из самых сексуальных участниц нового сезона "Танців зі зірками" — певицы TAYANNA. И насладиться зажигательным диджей-сетом от DJ NANA. Отметим, что на закрытой вечеринке из звезд также присутствовали Надежда Матвеева, Наталья Могилевская, Вера Кекелия, Виктория Булитко, Екатерина Кухар и другие.

Надежда Матвеева Пресс-служба 1+1

Наталья Могилевская и Юрий Горбунов Пресс-служба 1+1

Вера Кекелия с мужем Фото: instagram/nadezhda_matveeva_nadya

Виктория Булитко Пресс-служба 1+1

Екатерина Кухар Пресс-служба 1+1

DJ NANA Пресс-служба 1+1

TAYANNA Пресс-служба 1+1

Танці з зірками-2019: как сложились пары проекта

Итак, пару телеведущей Людмиле Барбир составит Дмитрий Жук, с актрисой Викторией Булитко будет танцевать Дмитрий Дикусар, певец DZIDZIO выйдет на паркет вместе с Яной Цыбульской, актеру Михаилу Кукуюку в партнерши досталась Елизавета Дружинина, актриса Елена Кравец появится в шоу с Максом Леоновым, певица MARUV будет танцевать с Евгением Дмитренко, ведущая Надежда Матвеева — с Валерием Шохиным, актриса Ксения Мишина — с Евгением Котом, ведущий Владимир Остапчук — с Илоной Гвоздевой, гимнастка Анна Ризатдинова — с Александром Прохоровым, ведущий Даниэль Сале — с Юлией Сахневич, певец Серега — с Аделиной Дели, певица TAYANNA — с Игорем Кузьменко, актер Алексей Яровенко — с Аленой Шоптенко.

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