"Танці з зірками": все подробности второго выпуска нового сезона

1 сентября на телеканале "1+1" стартовал второй выпуск популярного танцевального шоу "Танці з зірками".

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Читайте текстовую трансляцию здесь. Ниже все самое интересное о предыстории конкурса в этом году.

21:07. открыли второй выпуск Тина Кароль и Юрий Горбунов. Они открыли линии голосования.

Юрий Горбунов и Тина Кароль

21:10. Первыми на паркет вышли TAYANNA и Игорь Кузьменко. Певица напомнила, что у нее была серьезная травма перед выходом. Она посвятила танец фокстрот Софии Ротару. "Фишкой" номера стала песня в живом исполнении.

Мнение жюри: Влад Яма после выступления заявил, что фантастическое начало, хотя есть нюансы. Ему не понравился взгляд TAYANNA. Франциско добавил, что видит, как танцоры растут и посоветовал развивать потенциал. Екатерина Кухар, в свою очередь, раскритиковала певицу. Жюри поставили 21 балл, по семь каждый.

TAYANNA и Кузьменко instagram/tanci1plus1/?

Первая пара на паркете - TAYANNA и Игорь Кузьменко

21:22. Следом на паркет вышли Владимир Остапчук и победительница прошлого сезона Илона Гвоздева. Танец был посвящен Олегу Виннику, который присутствовал на шоу. Они исполнили танго. При чем Остапчук вышел в образе Винника, которого называет своим кумиром. В конце номера настоящий Олег Винник "застрелил" танцора.

Остапчук и Гвоздева

Франциско заявил, что порадовался за внешность Остапчука и сам номер. Екатерина заявила, что это "запрещенный прием", выступать в образе Винника. Но ей понравился номер. Кухар хочет увидеть в следующий раз лирический танец. Влад Яма надел тоже парик. Ему понравилось перевоплощение Остапчука, но посоветовал быть внимательнее с правой рукой, чтобы она не была, как "грабля". Оценки: Франциско Гомес – 6, Кухар – 8, Яма – 8. Общий балл –22.

Коротко о сезоне и правилах конкурса

Участие в конкурсе примет 14 пар. В каждой из них по одной звезде и одному профессиональному танцору;

Известный танцор Влад Яма и балерина Екатерина Кухар снова станут судьями шоу. Компанию им составит знаменитый хореограф Франсиско Гомес. Он сменил певца и танцора Диму Монатика;

1 выпуск шоу вместе с постоянным ведущим Юрием Горбуновым проведет певица Тина Кароль. А на балконе звездных участников после их выступлений будет встречать победитель "Танці с зірками"-2018 Игорь Ласточкин.

После каждого выпуска одна из пар будет покидать проект, но первый выпуск становится традиционным исключением. На этой неделе участники получат только первые оценки и услышат критику судей, но продолжат борьбу.

Кто из звезд участвовует?

Полный список участников вы можете рассмотреть на специальной инфографике, которую мы для вас подготовили. Вылетевшая звезда, будет закрашиваться в черно-белый цвет.

Где смотреть "Танці с зірками" онлайн?

2 выпуск шоу можно будет посмотреть на телеканале "1+1" или же найти бесплатную трансляцию онлайн в сети.

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