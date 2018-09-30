"Танці з зірками-2018": шестой выпуск

В воскресенье, 30 сентября, в эфире телеканала "1+1" пройдет шестой выпуск танцевального шоу "Танці з зірками", в ходе которого звезды покажут свои лучшие номера.

По прошествии пяти выпусков на паркете осталось девять звездных пар. Они покажут зрителям свои детские фото и расскажут личные истории из юности, поскольку тема этого эфира - "Танцы с детьми".

На этот раз встречать участников после выступлений на балконе будет участница прошлого сезона проекта певица Надя Дорофеева. Во время эфира она также споет вместе с судьей проекта MONATIK песню "Глубоко".

OBOZREVATEL проследит за всеми подробностями шестого выпуска "Танці з зірками" онлайн, расскажет читателям самые важные его события и покажет видео выступлений.

Напомним, по итогам голосования жюри и телезрителей в пятом эфире шоу покинули Маша Ефросинина и Максим Леонов.

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