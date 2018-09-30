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"Танці з зірками-2018": шестой выпуск

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В воскресенье, 30 сентября, в эфире телеканала "1+1" пройдет шестой выпуск танцевального шоу "Танці з зірками", в ходе которого звезды покажут свои лучшие номера.

По прошествии пяти выпусков на паркете осталось девять звездных пар. Они покажут зрителям свои детские фото и расскажут личные истории из юности, поскольку тема этого эфира - "Танцы с детьми".

"Танці з зірками-2018": шестой выпуск
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"Танці з зірками": Маша Ефросинина ответила на разгром ее номера

На этот раз встречать участников после выступлений на балконе будет участница прошлого сезона проекта певица Надя Дорофеева. Во время эфира она также споет вместе с судьей проекта MONATIK песню "Глубоко".

OBOZREVATEL проследит за всеми подробностями шестого выпуска "Танці з зірками" онлайн, расскажет читателям самые важные его события и покажет видео выступлений.

Напомним, по итогам голосования жюри и телезрителей в пятом эфире шоу покинули Маша Ефросинина и Максим Леонов.

"Танці з зірками-2018": шестой выпуск

Читайте также на OBOZREVATEL, как на "1+1" попытались скрыть пошлую шутку ведущего в эфире "Танців з зірками-2018".

Персоны
Мишель Андраде (Michelle Andrade)Леся НикитюкЮрий ГорбуновОксана МарченкоИракли МакацарияАнита ЛуценкоНадя Дорофеева MONATIK & Надя ДорофееваMONATIKMonatik
Место
Украина
Объекты
Танці з зіркамтелеканал 1+1шоушоу-бизнесвидео
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