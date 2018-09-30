"Танці з зірками-2018": кто покинул шестой выпуск

В воскресенье, 30 сентября, в эфире телеканала "1+1" прошел шестой выпуск танцевального шоу "Танці з зірками", по итогам которого проект покинули Анита Луценко и ее партнер Александр Прохоров.

В этом эфире звездная пара выступила с энергичным джайвом в образах учителей и получила 27 баллов от жюри. В зоне риска на этот раз также оказались Руслан Сеничкин и Яна Цибульская и Денис Беринчик и Катерина Белявская.

Несмотря на то, что в ходе эфира пара получила довольно конкурентоспособный балл, судьбу аутсайдеров решили телезрители. Таким образом Анита Луценко покинула проект по итогам зрительского голосования.

Напомним, в шестом выпуске шоу "Танці з зірками" принимали участие 9 звездных пар. Эфир прошел под особой темой с названием "Танцы с детьми", где участники танцевали с маленькими помошниками и рассказали зрителям личные истории из юности.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее участница шоу "Танці з зірками" поделилась семейной драмой.