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"Так тебя не хватает": Лобода обратилась к погибшей экс-регионалке, обожавшей Россию

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Украинская певица Светлана Лобода обратилась к своей погибшей в ДТП подруге, экс-народному депутату от "Партии регионов" Ирине Бережной, которая разбилась 5 августа 2017 года.

Певица опубликовала пост у себя в Instagram. "Любимая девочка...Наша птица... Где паришь ты сейчас...Хорошо ли там тебе.... Без нас... Так тебя не хватает...Молюсь о тебе ...Люблю... 5.08", — написала Лобода.

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Напомним, что авария с Бережной случилась ранним утром 5 августа на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина.

Ирина Бережная

Ирина Бережная

24СМИ

Водитель и экс-нардеп погибли на месте. Девочка отделалась легкими травмами.

Как сообщал OBOZREVATEL, при жизни Бережная отличалась явно пророссийской позицией. Также она не раз грубо высказывалась об украинцах. Поэтому известие о ее гибели вызвало злостную реакцию у многих пользователей сети.

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Персоны
Светлана Лобода Елена Бережная
Место
Украина
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Пошла на х с своей сучкой бережной.губы наколола что-бы лучше обхватывать члены сосалка долбаная
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Ш. Олег
Ш. Олег
Красивая, умная и смелая женщина. Была… Мир праху твоему, Ирина! Так получилось, что о её смерти я прочитал, возвращаясь с похорон - 27 июля на горной дороге на юго-западе Германии разбился мой племянник. Пошёл на обгон и столкнулся лоб в лоб с BMW, ехавшей во встречном направлении. Обе женщины из той машины получили тяжёлые травмы, но выжили, а Петя погиб на месте… Полицейские сказали - был не пристёгнут ремнём безопасности. Молодой пацан, тридцати не было - в таком возрасте редко задумываются о хрупкости жизни… Да. Берегите себя, люди! Помните о том, что у вас есть близкие, которые до конца дней своих будут жить с болью, если с вами что-нибудь случится…
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Слишком много букв ! Можно было просто написать :Лобода и прочая лабуда!
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