"Так тебя не хватает": Лобода обратилась к погибшей экс-регионалке, обожавшей Россию

Украинская певица Светлана Лобода обратилась к своей погибшей в ДТП подруге, экс-народному депутату от "Партии регионов" Ирине Бережной, которая разбилась 5 августа 2017 года.

Певица опубликовала пост у себя в Instagram. "Любимая девочка...Наша птица... Где паришь ты сейчас...Хорошо ли там тебе.... Без нас... Так тебя не хватает...Молюсь о тебе ...Люблю... 5.08", — написала Лобода.

Напомним, что авария с Бережной случилась ранним утром 5 августа на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина.

Ирина Бережная 24СМИ

Водитель и экс-нардеп погибли на месте. Девочка отделалась легкими травмами.

Как сообщал OBOZREVATEL, при жизни Бережная отличалась явно пророссийской позицией. Также она не раз грубо высказывалась об украинцах. Поэтому известие о ее гибели вызвало злостную реакцию у многих пользователей сети.

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