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"Так бездарно!" Лорак разгневала исполнением легендарной песни

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, разозлила сеть концертным номером.

В Instagram артистка опубликовала фрагмент выступления с песней Уитни Хьюстон "I Will Always Love You".

Несмотря на восторженные комментарии от поклонников, некоторым пользователям сети не понравилось исполнение Лорак.

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"Зачем петь песню Уитни так бездарно, еще и подражать и повторять ее жесты?" "Одно и то же, скучная Лорак", "Зачем петь эту песню, если ты ее просто не тянешь?" — возмущаются комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лорак нарвалась на критику из-за внешнего вида. По мнению ее подписчиков, украинка набрала лишний вес.

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Персона
Ани Лорак
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