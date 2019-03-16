"Так бездарно!" Лорак разгневала исполнением легендарной песни

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, разозлила сеть концертным номером.
В Instagram артистка опубликовала фрагмент выступления с песней Уитни Хьюстон "I Will Always Love You".
Несмотря на восторженные комментарии от поклонников, некоторым пользователям сети не понравилось исполнение Лорак.
"Зачем петь песню Уитни так бездарно, еще и подражать и повторять ее жесты?" "Одно и то же, скучная Лорак", "Зачем петь эту песню, если ты ее просто не тянешь?" — возмущаются комментаторы.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Лорак нарвалась на критику из-за внешнего вида. По мнению ее подписчиков, украинка набрала лишний вес.
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