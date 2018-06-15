Сын не от Шепелева? Тайный "муж" Фриске рассказал о романе с певицей

У российской певицы Жанны Фриске, которая умерла несколько лет назад, был тайный роман с молодым человеком по имени Петр.

Об этом свидетельствует анонс программы телеканала НТВ "Новые русские сенсации", посвященный Фриске, передает Life.

life.ru

Молодой человек дал эксклюзивное интервью, в котором рассказал о длительных отношениях с певицей, которые она якобы скрывала от своего гражданского мужа телеведущего Дмитрия Шепелева.

По его словам, охлаждение в отношениях с Фриске начались после того, как он поставил ей ультиматум, к которому певица была не готова.

Также он поделился воспоминаниями о последней встрече с исполнительницей. Молодой человек не мог предположить, что больше никогда не увидит певицу.

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Стоит отметить, ранее отец Жанны Фриске заявил о связи своей дочери с неким бизнесменом, с которым она жила до начала отношений с Шепелевым. И даже после начала новых отношений певица встречалась с бывшим бойфрендом. Также адвокаты семьи Фриске допускали, что некий бизнесмен мог быть настоящим отцом сына певицы и Шепелева. Однако он не хотел детей и поэтому Жанна Фриске якобы попросила акушеров записать телеведущего отцом мальчика.

Напомним, Жанна Фриске скончалась от тяжелого онкологического заболевания 15 июня 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семья Фриске получила возможность увидеться с сыном покойной певицы Платоном, к которому их не пускал Дмитрий Шепелев.