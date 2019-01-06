''Света, это позор!'' Лободу жестко разнесли за видео в стиле Волочковой

Популярная украинская певица Светлана Лобода попала под шквал критики из-за новых публикаций в Instagram.

В социальной сети Лобода выложила два коротких видео, на котором демонстрирует свою растяжку, стоя спиной к камере. Однако далеко не все пользователи сети оценили ее фигуру и гибкость, раскритиковав за "пошлую" выходку.

Поклонники Лободы отметили, что она, вероятно, пародирует российскую балерину Анастасию Волочкову, которая регулярно публикует в сети вульгарные фото в шпагате.

"К чему нам это видео ваших раздвинутых ног?" "Я же не спорю, хорошая растяжка! Но ракурс самый вульгарный и не достойный", "Волочкова покусала", "Фу тебе не стыдно?!" ''Света, это позор!'' — пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Лобода выложила в сеть пикантное фото с обнаженной грудью, однако вновь нарвалась на критику со стороны поклонников.