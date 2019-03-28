"Сваты" снова в деле? В "95 Квартале" озвучили судьбу скандального сериала

Украинский сериал "Сваты" производства студии "Квартал 95" может вернуться на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда, который ранее отменил запрет на показ комедийного сериала.

"Решение суда принято, и если оно вступит в законную силу, и если свое решение на запрет отменит Госкино, то я думаю, что да, сериал появится в телевизионной эфире. Но на это еще потребуется какое-то время для соблюдения всех процедур", – сообщила в комментарии OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева.

По ее словам, решение о возобновлении трансляции может занять еще несколько месяцев. Когда сериал выйдет в эфир, будет решать телеканал 1+1.

"Мы надеемся, что решение суда вступит в силу и любимый миллионами украинцев сериал вернется в эфир", – сказала представитель студии "Квартал 95".

Сериал "Сваты" bigmir.net

Также Победоносцева сообщила, что съемки 7 сезона "Сватов" были приостановлены, но после возвращения телесериала на украинские телеэкраны они могут быть возобновлены.

"Седьмой сезон "Сватов" начали снимать, но не завершили и заморозили съемки. Если прокат разрешат, то вполне вероятно, что съемки возобновятся. Но пока в наших производственных графиках он нигде не заявлен", – отметила она.

Как писал ранее OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 года Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также последующего интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

В январе украинская телекомпания "1+1" подала в суд на Министерство культуры Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино из-за скандала вокруг сериала "Сваты".

27 марта стало известно, что окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты" студии "Квартал 95" и разрешил въезд в Украину актеру Федору Добронравову.

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