Тайная свадьба Комарова: раскрылись интригующие подробности

Новоиспеченные супруги Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко рассказали все детали тайной свадьбы.

Как стало известно, пара расписалась в Киеве. На росписи они были вдвоем, без посторонних глаз. Но венчание решили устроить с самыми близкими в святом месте — Иерусалиме. Семьи молодоженов летели в разных концах самолета, признался Дмитрий в студии "Сніданку з 1+1".

Всего на торжество в Израиль полетело 11 человек — родители, братья и сестры. На вопрос о разнице в возрасте Дмитрий ответил, что никогда не общался с девушками настолько младше его. Но Александра умна не по годам, этим она и влюбила в себя известного тревел-ведущего.

Напомним, что разница в возрасте у пары — 15 лет.

Девушка не меняла свою фамилию — Кучеренко. "Это моя фамилия. Мы вместе приняли такое решение", — сообщила модель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны подробности свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко. Также пара поделилась первыми фото с торжества.

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