Страшная болезнь: легендарный советский ведущий поразил своим видом

Легендарный советский ведущий Юрий Николаев, которому вскоре исполнится 80 лет, поразил своих поклонников худобой.

Он появился на премии МУЗ-ТВ. Как пишут СМИ, такой внешний вид следствие не только возраста, но и серьезной болезни – он давно ведет борьбу с онкологией, передает "Дни.ру".

В начале 2000-х у него диагностировали рак кишечника. Николаев сразу начал лечение, перенес несколько серьезных операций.

"Это произошло лет 12 назад. Через пять лет случился рецидив, потом еще один. В чем причина заболевания, я не знаю", – признался он в 2016 году.

Ведущий рассказал, что болезнь иногда отступает, но потом возвращается.

Николаев знаком зрителям разных поколений как ведущий популярных музыкальных программ – "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние Республики".

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