"Страдают невинные люди!" Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, похвалилась новогодним видео из солнечного Бали и призвала всех к миру, затронув при этом тему аннексированного Крыма.
Об этом она написала в своем Instagram, где и поделилась с подписчиками соответствующим роликом с отдыха на остовах (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Поклон всем, кто бережет нашу планету и хранит мир. Я, "мамасита" в декрете, вкатываю на серфборде в Новый год! И пусть он будет ярким и насыщенным самыми добрыми впечатлениями и событиями", – пожелала она.
Регина Тодоренко призвала к миру
Телеведущая отметила, что это "божественное видео" – дело рук прекрасного оператора Даниила, который родом из Крыма, но уже несколько лет живет на Бали.
"Он с опаской смотрел на меня, когда я спросила "откуда ты родом", думал, что я откажусь сниматься, начну задавать вопросы, от которых очень болит", – призналась она.
Именно поэтому и обратилась к пользователям сети с призывом уважать друг друга и дружить, чтобы на земле воцарился мир.
"Друзья мои, мы – жители одной планеты, неужели у нас так много времени на информационные войны, от которых страдают невинные люди, и так мало любви в сердце, чтобы остановить это. Пусть наконец-то наступит мир на нашем земном шарике и каждая семья обретет гармонию и любовь!" – призвала Тодоренко.
#2020 , лови меня ! Я, МАМАСИТА в декрете, вкатываю на серфборде в Новый Год! И пусть он будет ярким и насыщенным самыми добрыми впечатлениями и событиями) LoveYou Божественное видео - дело рук прекрасного оператора - @southdanny ! Даня - из Крыма, уже несколько лет живет на Бали. Он с опаской смотрел на меня, когда я спросила "откуда ты родом", думал, что я откажусь сниматься, начну задавать вопросы , от которых очень болит. Но, друзья мои, мы - жители одной планеты, неужели у нас так много времени на информационные войны, от которых страдают невинные люди и так мало любви в сердце 💔, чтобы остановить это. Пусть наконец-то наступит мир на нашем земном шарике и каждая семья обретёт гармонию и любовь! Благодарю вас за этот год! Поклон всем, кто бережёт нашу планету и хранит мир 🌍🙏🏻 #регинатодоренко Мой супер-могучий тренер - @dolphinsurfandrei Лайкра - @wave_harmony
Как сообщал OBOZREVATEL, Тодоренко расплакалась у Собчак, рассказывая о конфликте Украины и России и связанной с этим ситуации в ее семье.
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