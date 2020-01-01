"Страдают невинные люди!" Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, похвалилась новогодним видео из солнечного Бали и призвала всех к миру, затронув при этом тему аннексированного Крыма.

Об этом она написала в своем Instagram, где и поделилась с подписчиками соответствующим роликом с отдыха на остовах (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Поклон всем, кто бережет нашу планету и хранит мир. Я, "мамасита" в декрете, вкатываю на серфборде в Новый год! И пусть он будет ярким и насыщенным самыми добрыми впечатлениями и событиями", – пожелала она.

Регина Тодоренко призвала к миру

Телеведущая отметила, что это "божественное видео" – дело рук прекрасного оператора Даниила, который родом из Крыма, но уже несколько лет живет на Бали.

"Он с опаской смотрел на меня, когда я спросила "откуда ты родом", думал, что я откажусь сниматься, начну задавать вопросы, от которых очень болит", – призналась она.

Именно поэтому и обратилась к пользователям сети с призывом уважать друг друга и дружить, чтобы на земле воцарился мир.

"Друзья мои, мы – жители одной планеты, неужели у нас так много времени на информационные войны, от которых страдают невинные люди, и так мало любви в сердце, чтобы остановить это. Пусть наконец-то наступит мир на нашем земном шарике и каждая семья обретет гармонию и любовь!" – призвала Тодоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тодоренко расплакалась у Собчак, рассказывая о конфликте Украины и России и связанной с этим ситуации в ее семье.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!