"Столько разврата": жена Харламова ушла в загул. Опубликованы фото и видео

Российская артистка, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус ушла в загул, из-за чего нарвалась на резкую критику поклонников.
В Instagram артистка рассказала, что праздновала день рождения подруги и не смогла добраться до дома, из-за чего и осталась ночевать у девушки.
Асмус назвала вечеринку "безумием" и призналась, что проснулась лишь к 7 часам вечера. "Со мной такого лет 15 не было. Да, я тоже человек, прикиньте?" - написала актриса.
Также Супруга Харламова опубликовала несколько интимное видео из туалета, сообщив, что испачкала джинсы и подруге пришлось их сушить.
Некоторые раскритиковали Асмус, заявив, что ей следует быть скромнее. "Видео прекрасны. Столько разврата. Класс. Соответствуете мужу. Есть чему учить дочку", "Пока вы отжигаете, кто с дочкой сидит?" Однако многие поклонники с пониманием отнеслись к тому, как развлекалась звезда.
Асмус с подругами
Асмус с подругами
19:05!!!!! Я только проснулась!!!! 😳 Со мной такого лет 15 не было 🤪🤦🏼♀️ @anastasiyaa_ukolova, малышка, ты нереальная!! 💋 Спасибо за праздник!! 💥 И ещё раз С Днём рождения! 🎉 Как он удался можно посмотреть в карусели (когда мы с @dasharudenok заснули у Насти дома 🤦🏼♀️ Да, я тоже человек, прикиньте?))))))))) Немного вчерашнего безумия сейчас ещё выложу в сторис 😁
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асмус во время отдыха взбудоражила своих поклонников откровенным постельным фото. В сети не все оценили такую выходку, указав, что это не соответствуют ее имиджу мамы и жены.
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