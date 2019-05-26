"Столько разврата": жена Харламова ушла в загул. Опубликованы фото и видео

Российская артистка, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус ушла в загул, из-за чего нарвалась на резкую критику поклонников.

В Instagram артистка рассказала, что праздновала день рождения подруги и не смогла добраться до дома, из-за чего и осталась ночевать у девушки.

Асмус назвала вечеринку "безумием" и призналась, что проснулась лишь к 7 часам вечера. "Со мной такого лет 15 не было. Да, я тоже человек, прикиньте?" - написала актриса.

Также Супруга Харламова опубликовала несколько интимное видео из туалета, сообщив, что испачкала джинсы и подруге пришлось их сушить.

Некоторые раскритиковали Асмус, заявив, что ей следует быть скромнее. "Видео прекрасны. Столько разврата. Класс. Соответствуете мужу. Есть чему учить дочку", "Пока вы отжигаете, кто с дочкой сидит?" Однако многие поклонники с пониманием отнеслись к тому, как развлекалась звезда.

Асмус с подругами instagram

Асмус с подругами instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асмус во время отдыха взбудоражила своих поклонников откровенным постельным фото. В сети не все оценили такую выходку, указав, что это не соответствуют ее имиджу мамы и жены.

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