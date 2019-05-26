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"Столько разврата": жена Харламова ушла в загул. Опубликованы фото и видео

12.6тЧитать материал на украинском

Российская артистка, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус ушла в загул, из-за чего нарвалась на резкую критику поклонников.

В Instagram артистка рассказала, что праздновала день рождения подруги и не смогла добраться до дома, из-за чего и осталась ночевать у девушки.

Асмус назвала вечеринку "безумием" и призналась, что проснулась лишь к 7 часам вечера. "Со мной такого лет 15 не было. Да, я тоже человек, прикиньте?" - написала актриса.

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Также Супруга Харламова опубликовала несколько интимное видео из туалета, сообщив, что испачкала джинсы и подруге пришлось их сушить.

Некоторые раскритиковали Асмус, заявив, что ей следует быть скромнее. "Видео прекрасны. Столько разврата. Класс. Соответствуете мужу. Есть чему учить дочку", "Пока вы отжигаете, кто с дочкой сидит?" Однако многие поклонники с пониманием отнеслись к тому, как развлекалась звезда.

Асмус с подругами

Асмус с подругами

instagram

Асмус с подругами

Асмус с подругами

instagram

"Столько разврата": жена Харламова ушла в загул. Опубликованы фото и видео
"Столько разврата": жена Харламова ушла в загул. Опубликованы фото и видео
"Столько разврата": жена Харламова ушла в загул. Опубликованы фото и видео
"Столько разврата": жена Харламова ушла в загул. Опубликованы фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асмус во время отдыха взбудоражила своих поклонников откровенным постельным фото. В сети не все оценили такую выходку, указав, что это не соответствуют ее имиджу мамы и жены.

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Персоны
Кристина АсмусГарик Харламов
Место
Россия
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Агапова Людмила
Агапова Людмила
Огрoмноe спасибo томy, кто пoказaл мнe пpeкрaсный cайт http://difimas.com/lmyvis Пpoсто пpoйдя простoй oпpос пoлyчилa пoчти пoлугoдовую зарплату)) Пользyйтеcь, покa еще eсть вoзмoжноcть=)
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Колобов Макс
Колобов Макс
Как-то комнатка в квартирке не вяжется с понтами...
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