Старый Новый год 2019: какие фильмы лучше посмотреть

С 13 на 14 января украинцы будут отмечать Щедрый вечер, а также Старый Новый год.
OBOZREVATEL предлагает подборку новогодних фильмов, которые стоит посмотреть в этот вечер вместе с семьей:
"Старый Новый год" (2011, США)
Режиссер: Гэрри Маршалл
Актеры: Холли Берри, Джессика Бил, Джон Бон Джови, Эбигейл Бреслин, Лудакрис и др.
"Старый Новый год"
Кадр из фильма
"Волшебное серебро" (2009, Норвегия)
Режиссеры: Катарина Лаунинг, Роар Утхауг
Актеры: Ане Виола Семб, Йохан Тинус Линдгрен, Финн Шо, Сигве Бёэ, Лиллиан Людерсен и др.
"Потерянное Рождество" (2015, Испания)
Режиссер: Джон Хэй
Актеры: Эдди Иззард, Джейсон Флеминг, Джеффри Палмер, Сорча Кьюсак, Стивен Макинтош и др.
"Полярный экспресс" (2004, США)
Режиссер: Роберт Земекис
"Семьянин" (2000, США)
Режиссер: Бретт Рэтнер
Актеры: Николай Кейдж, Теа Леони, Дон Чидл, Джереми Пивен
"Идеальные незнакомцы" (2016, Италия)
Режиссер: Марко Беларди
Актеры: Джузеппе Баттистон, Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Валерио Мастандреа
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 января в Украине встречают Старый Новый год, который также называют Щедрым вечером. В этот день принято обмениваться подарками, а также щедровать. Традиционно этим занимаются только девушки, а вот утром, 14 января мужчины ходят и посевают
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