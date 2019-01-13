Старый Новый год 2019: какие фильмы лучше посмотреть

С 13 на 14 января украинцы будут отмечать Щедрый вечер, а также Старый Новый год.

OBOZREVATEL предлагает подборку новогодних фильмов, которые стоит посмотреть в этот вечер вместе с семьей:

"Старый Новый год" (2011, США)

Режиссер: Гэрри Маршалл

Актеры: Холли Берри, Джессика Бил, Джон Бон Джови, Эбигейл Бреслин, Лудакрис и др.

"Старый Новый год" Кадр из фильма

"Волшебное серебро" (2009, Норвегия)

Режиссеры: Катарина Лаунинг, Роар Утхауг

Актеры: Ане Виола Семб, Йохан Тинус Линдгрен, Финн Шо, Сигве Бёэ, Лиллиан Людерсен и др.

"Потерянное Рождество" (2015, Испания)

Режиссер: Джон Хэй

Актеры: Эдди Иззард, Джейсон Флеминг, Джеффри Палмер, Сорча Кьюсак, Стивен Макинтош и др.

"Полярный экспресс" (2004, США)

Режиссер: Роберт Земекис

"Семьянин" (2000, США)

Режиссер: Бретт Рэтнер

Актеры: Николай Кейдж, Теа Леони, Дон Чидл, Джереми Пивен

"Идеальные незнакомцы" (2016, Италия)

Режиссер: Марко Беларди

Актеры: Джузеппе Баттистон, Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Валерио Мастандреа

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 января в Украине встречают Старый Новый год, который также называют Щедрым вечером. В этот день принято обмениваться подарками, а также щедровать. Традиционно этим занимаются только девушки, а вот утром, 14 января мужчины ходят и посевают

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