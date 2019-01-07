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''Старуха переборщила'': помощница Лаврова опозорилась рождественским фото

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опозорилась после публикации селфи на Рождество.

Под фото Захаровой на фоне одного из московских монастырей, опубликованного в Twitter, пользователи вдоволь посмеялись. Дело в том, что спикер МИД переборщила с фотошопом, что сделало ее лицо слишком искаженным.

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"Красоты вам в ленту. Маша Захарова истерзала фотошоп. Но пилотка каракулевая ж при ней! Это она в храмах Подмосковья. Может,кто скучал за милашкой!", — прокомментировал фото аккаунт RoksolanaToday&Крым.

Пользователи сети также недоумевали, как можно было так переборщить с программой обработки фото.

''Старуха переборщила'': помощница Лаврова опозорилась рождественским фото

"Ужас ужасный!!! Это же надо так жестко отомстила природа Машуне — "рупору Кремля" внешностью! Не повезло тетке! А еще предположу, что Машуня Захарова жуткая скупердяйка! Неужели у дамочки не нашлось две-три тыс.$ на пластическую операцию? Или в ее случае медицина бессильна?", — написала Людмила.

''Старуха переборщила'': помощница Лаврова опозорилась рождественским фото
''Старуха переборщила'': помощница Лаврова опозорилась рождественским фото

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мария Захарова оконфузилась на фото с оленем.

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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Зовите ее просто: ФуБЛЯ !
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Попова Ольга
Попова Ольга
МОКША БЕЗДАРНАЯ , МАНЬКА АБЛИГАЦИЯ
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