''Старуха переборщила'': помощница Лаврова опозорилась рождественским фото

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опозорилась после публикации селфи на Рождество.

Под фото Захаровой на фоне одного из московских монастырей, опубликованного в Twitter, пользователи вдоволь посмеялись. Дело в том, что спикер МИД переборщила с фотошопом, что сделало ее лицо слишком искаженным.

"Красоты вам в ленту. Маша Захарова истерзала фотошоп. Но пилотка каракулевая ж при ней! Это она в храмах Подмосковья. Может,кто скучал за милашкой!", — прокомментировал фото аккаунт RoksolanaToday&Крым.

Красоты вам в ленту

Маша Захарова истерзала фотошоп

Но пилотка каракулевая ж при ней!

Это она в храмах Подмосковья.Может,кто скучал за милашкой! pic.twitter.com/GhyxkigqrL — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 7 января 2019 г.

Пользователи сети также недоумевали, как можно было так переборщить с программой обработки фото.

"Ужас ужасный!!! Это же надо так жестко отомстила природа Машуне — "рупору Кремля" внешностью! Не повезло тетке! А еще предположу, что Машуня Захарова жуткая скупердяйка! Неужели у дамочки не нашлось две-три тыс.$ на пластическую операцию? Или в ее случае медицина бессильна?", — написала Людмила.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мария Захарова оконфузилась на фото с оленем.