Стартовали съемки новой "Игры престолов": что известно

Съёмки приквела "Игра престолов" начались в Северной Ирландии.

Как сообщает EW, существует неофициальное название шоу — "Долгая ночь". Также появилась еще одна версия названия — "Кровавая луна". Всего ожидается четыре-пять сезонов приквела.

kanobu.ru

Съемки пилотного эпизода сериала под рабочим названием "Долгая ночь" начались в провинции Ольстер в секретном месте, расположенном в историческом графстве Даун.

Согласно информации издания, различные объекты для съёмок были привезены и размещены по всей провинции, в том числе в киностудии Titanic Studios в Белфасте. В частности, были созданы места для стрельбы.

Сюжет приквела развернется за восемь тысяч лет до времен оригинальной "Игры престолов". Согласно предварительным данным, сериал расскажет о событиях, которые произошли в Вестеросе задолго до объединения Семи Королевств.

Как сообщал OBOZREVATEL, сага "Игра престолов" закончилась 20 мая — эпизод вышел на стриминговых платформах с задержкой, что возмутило фанатов "Игры". Также многие поклонники сериала остались недовольны тем, как завершилась история. Из-за этого был предложен альтернативный финал.

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