Старейшая в мире туристическая компания обанкротилась: пострадали сотни тысяч туристов

Cтаршей в мире британский туристический оператор Thomas Cook, работавший с 1841 года, объявил 23 сентября о немедленной ликвидации компании из-за долгов.

Thomas Cook вела переговоры о реструктуризации долгов с основным акционером - китайской Fosun Tourism Group - и кредиторами, но без успеха, говорится в заявлении компании.

"Несмотря на значительные усилия, эти обсуждения не привели к достижению соглашения между акционерами компании и новыми кредиторами. Таким образом, компания пришла к выводу, что у нее нет другого выбора, кроме как немедленно приступить к принудительной ликвидации", - сообщили у туроператора.

Компания возила туристов почти два века The Times

Отметим, что это один из самых известных туроператоров мира, который ежегодно продавал сотни тысяч путевок. Из-за внезапной ликвидации многие из туристов могут испытывать трудности с возвращением домой.

Так, в данный момент на отдыхе за границей находятся около 600 тысяч человек, воспользовавшихся услугами Thomas Cook. Как сообщил Reuters, около 150 тысяч из них - граждане Великобритании.

Пострадали десятки тысяч людей The Times

Их возвращением на родину будет заниматься британское Управление гражданской авиации (CAA).Эта операция может обойтись казне примерно в 750 миллионов долларов.

Французская организация Entreprises de Voyage заявила, что около 10 000 французских туристов могут пострадать от банкротства Thomas Cook. Также застряли десятки тысяч туристов из Греции, Испании, Норвегии, Германии и других стран.

А председатель Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил Reuters, что из-за банкротства компании его страна может не досчитаться 600-700 тысяч туристов в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, французская авиакомпания Aigle Azur, которая, в том числе, осуществляла рейсы в Украину, объявила о банкротстве. Тогда пострадали десятки тысяч туристов.

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