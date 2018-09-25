"Старая уже для этого": Брежневу раскритиковали за прозрачный наряд

Украинская певица, бывшая участница культового женского коллектива "ВИА Гра" Вера Брежнева показала поклонникам фото в откровенном наряде.

Так, на снимке женщина позирует в прозрачном гольфе со стразами, что слегка прикрывают грудь и кожаных скинни-штанах. Дополняют образ очки с синими стеклами. "Мое альтер эго", - подписала изображение певица. Оно появилось на страничке Брежневой в Instagram.

Мнения поклонников по поводу нового наряда разделились – одни сочли Веру очень красивой и посчитали, что ей идет "дерзкий" стиль. Другие отметили, что артистка уже не в том возрасте, чтобы так откровенно демонстрировать тело.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева показала фанатам дочь-выпускницу.