"Становится стыдно!" Макаревич упрекнул силовиков за жесткий разгон протестующих в Москве

Лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич записал песню о жестком разгоне протестующих в Москве, который произошел 27 июля.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube (чтобы послушать песню Макаревича о задержаниях на акции протеста, проскролльте до конца страницы).
Андрей Макаревич написал песню про разгон митинга в Москве
В своем произведении артист высмеял московских копов, которые применяли насилие по отношению к гражданам. По словам Макаревича, они носят маски, чтобы не было видно, как им стыдно.
Далее приводим полный текст песни Макаревича
Скажи мне, архангел, ОМОНа атлант,
Закованный в латы, как звездный десант,
До ужаса вооруженный,
Зачем ты такой наряженный?
Я знаю, зачем тебе рация, каска
И едкий в баллончике газ.
Скажи, для чего тебе черная маска
С прорезями для глаз?
Возможно, что ты перед внутренним взором
Рисуешь себя ослепительным Зорро,
Который по факту готов
Мочить неразумных врагов.
А может быть, маска нужна для острастки,
Чтоб знали, что люди, надевшие маски,
Порядок пришли защитить
И вовсе не склонны шутить
Наверно, все так. Только я полагаю,
Задача у маски немного другая:
Она — чтобы не было видно,
Когда вам становится стыдно.
Становится стыдно, и больно, и жалко
Лупить безоружных резиновой палкой,
А после в присутственном зданье
На них же давать показанья.
Ответствуя перед небесным отцом,
Ты маской уже не прикроешь лицо
Там способов спрятаться нету,
Когда призывают к ответу.
Как писал OBOZREVATEL:
27 июля в Москве прошли массовые протесты против отказа в регистрации на выборы в Московскую городскую Думу оппозиционных кандидатов. В результате жесткого силового подавления протеста произведено рекордное количество арестов – порядка 1300, десятки человек были травмированы.
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Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что новый протест против отказа в регистрации независимых кандидатов, назначенный на 3 августа, не должен быть согласован с властями.
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