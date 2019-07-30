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"Становится стыдно!" Макаревич упрекнул силовиков за жесткий разгон протестующих в Москве

1.7т Читать материал на украинском

Лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич записал песню о жестком разгоне протестующих в Москве, который произошел 27 июля.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube (чтобы послушать песню Макаревича о задержаниях на акции протеста, проскролльте до конца страницы).

Андрей Макаревич написал песню про разгон митинга в Москве

Андрей Макаревич написал песню про разгон митинга в Москве

В своем произведении артист высмеял московских копов, которые применяли насилие по отношению к гражданам. По словам Макаревича, они носят маски, чтобы не было видно, как им стыдно.

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Далее приводим полный текст песни Макаревича

Скажи мне, архангел, ОМОНа атлант,

Закованный в латы, как звездный десант,

До ужаса вооруженный,

Зачем ты такой наряженный?

Я знаю, зачем тебе рация, каска

И едкий в баллончике газ.

Скажи, для чего тебе черная маска

С прорезями для глаз?

Возможно, что ты перед внутренним взором

Рисуешь себя ослепительным Зорро,

Который по факту готов

Мочить неразумных врагов.

А может быть, маска нужна для острастки,

Чтоб знали, что люди, надевшие маски,

Порядок пришли защитить

И вовсе не склонны шутить

Наверно, все так. Только я полагаю,

Задача у маски немного другая:

Она — чтобы не было видно,

Когда вам становится стыдно.

Становится стыдно, и больно, и жалко

Лупить безоружных резиновой палкой,

А после в присутственном зданье

На них же давать показанья.

Ответствуя перед небесным отцом,

Ты маской уже не прикроешь лицо

Там способов спрятаться нету,

Когда призывают к ответу.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 27 июля в Москве прошли массовые протесты против отказа в регистрации на выборы в Московскую городскую Думу оппозиционных кандидатов. В результате жесткого силового подавления протеста произведено рекордное количество арестов – порядка 1300, десятки человек были травмированы.

  • Оппозиционеры согласовали новую акцию протеста с Мэрией Москвына 3 августа, однако организаторов не устроил тот факт, что акцию разрешили провести на проспекте Сахарова, а не на Лубянской площади, как того требовали активисты.

  • Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что новый протест против отказа в регистрации независимых кандидатов, назначенный на 3 августа, не должен быть согласован с властями.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Андрей Макаревич
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Толкачев Юрий
Толкачев Юрий
...дедушка "русского рока" сказал своё слово.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А раньше писал неплохие песни.
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