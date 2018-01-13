Становится хуже: появилась страшная информация о состоянии Табакова

Состояние российского актера и режиссера Олега Табакова, который ранее назвал украинцев "убогими, темными и неграмотными" людьми, очередной раз ухудшилось.

Об этом информирует РЕН ТВ.

82-летнему Табакову становится все хуже, и прогнозы медиков неутешительны.

Отметим, на прошлой неделе артист был вновь подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Олег Табаков ТАСС

Как сообщал "Обозреватель", 27 ноября Табаков был экстренно госпитализирован в Москве. Все это время он находится в больнице. 25 декабря стало известно, что состояние актера резко ухудшилось. В результате, его ввели в искусственную кому. Два дня спустя он пришел в сознание, но никого не узнавал.