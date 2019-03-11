Стало известно, как именно умер солист The Prodigy

Вокалист культового коллектива The Prodigy Кит Флинт умер от механической асфиксии, которая возникла при повешении.

Эту информацию со ссылкой на офис коронера опубликовало издание The Guardian. Отмечается, что к такому выводу правоохранители пришли после вскрытия.

"Полиция присутствовала, все протоколы соблюдались, и его смерть была подтверждена как не подозрительная", – подчеркнул офицер Линси Чаффе.

Кит Флинт

Кит Флинт

Вскрытие провели 7 марта в больнице Брумфилд. Предварительной медицинской причиной смерти признали повешение. В полиции также рассказали, что ожидают токсикологические отчеты.

Слушание дела перенесли на 23 июля, тогда же пообещали обнародовать и остальные материалы следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы Лиэм Хоулетт сообщил, что Флинт покончил жизнь самоубийством.

СМИ предположили, что исполнитель покончил с собой после расставания с супругой и вынужденной продажи любимого дома в Эссексе (графство на юго-востоке Англии).

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