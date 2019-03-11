МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

Стало известно, как именно умер солист The Prodigy

544Читать материал на украинском

Вокалист культового коллектива The Prodigy Кит Флинт умер от механической асфиксии, которая возникла при повешении.

Эту информацию со ссылкой на офис коронера опубликовало издание The Guardian. Отмечается, что к такому выводу правоохранители пришли после вскрытия.

"Полиция присутствовала, все протоколы соблюдались, и его смерть была подтверждена как не подозрительная", – подчеркнул офицер Линси Чаффе.

Новости
Говорил о суициде? СМИ нашли неоднозначное интервью солиста The Prodigy

Кит Флинт

Кит Флинт

Кит Флинт

Кит Флинт

Вскрытие провели 7 марта в больнице Брумфилд. Предварительной медицинской причиной смерти признали повешение. В полиции также рассказали, что ожидают токсикологические отчеты.

Слушание дела перенесли на 23 июля, тогда же пообещали обнародовать и остальные материалы следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы Лиэм Хоулетт сообщил, что Флинт покончил жизнь самоубийством.

СМИ предположили, что исполнитель покончил с собой после расставания с супругой и вынужденной продажи любимого дома в Эссексе (графство на юго-востоке Англии).

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Кит Флинт
Место
Англия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения