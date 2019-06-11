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Стал неадекватным? Появились тревожные данные о состоянии Алибасова

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Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, который отравился токсичной жидкостью, после пробуждения от медикаментозного сна находится в неадекватном состоянии.

Как передает "Говорит Москва" в телеграм-канале, об этом во вторник, 11 июня, рассказал его сын журналистам.

"К завтрашнему дню должен прийти в адекватное состояние. Сейчас он в хорошем настроении, отбирает у всех телефоны, хлопает в ладоши всем, кто к нему подходит. Но состояние не очень адекватное - он представляет собой жизнерадостного пятилетнего ребенка, и это нас умиляет".

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Сын Алибасова

Сын Алибасова

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Также он сообщил, что на производителя химического средства подадут в суд. "Потому что отравления от этого средства не единичные", — заявил он.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

Фото: Lshot

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Место
Россия
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