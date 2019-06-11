Стал неадекватным? Появились тревожные данные о состоянии Алибасова

Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, который отравился токсичной жидкостью, после пробуждения от медикаментозного сна находится в неадекватном состоянии.
Как передает "Говорит Москва" в телеграм-канале, об этом во вторник, 11 июня, рассказал его сын журналистам.
"К завтрашнему дню должен прийти в адекватное состояние. Сейчас он в хорошем настроении, отбирает у всех телефоны, хлопает в ладоши всем, кто к нему подходит. Но состояние не очень адекватное - он представляет собой жизнерадостного пятилетнего ребенка, и это нас умиляет".
Сын Алибасова
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Также он сообщил, что на производителя химического средства подадут в суд. "Потому что отравления от этого средства не единичные", — заявил он.
Бари Алибасов
Фото: Lshot
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыкант нуждается в длительном лечении.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
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