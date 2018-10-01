''Спрятала глаза!'' Певица-подруга Януковича решила вернуться в Украину

Народная артистка Украины, экс-нардеп от "Партии регионов" и приближенная к экс-президенту Украины Виктору Януковичу певица Таисия Повалий показал свое возвращение.

"Лечу домой. Собрала волосы в косу. Вместо макияжа одела очки. Спрятала свои глаза", - говорит она на видео, опубликованном в Instagram.

При этом она утверждает, что соскучилась. "Сколько бы самолетов не было, а все равно тянет домой!" - звучит в конце.

Таисия Повалий Скриншот с видео

Пользователи пожелали ей успехов в Киеве. Правда, некоторые не поняли хода с очками. "Они вам не идут, простите!" - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее муж Повалий Игорь Лихута пожаловался российским средствам массовой информации на жителей Украины.