МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

''Спрятала глаза!'' Певица-подруга Януковича решила вернуться в Украину

5.6тЧитать материал на украинском

Народная артистка Украины, экс-нардеп от "Партии регионов" и приближенная к экс-президенту Украины Виктору Януковичу певица Таисия Повалий показал свое возвращение.

"Лечу домой. Собрала волосы в косу. Вместо макияжа одела очки. Спрятала свои глаза", - говорит она на видео, опубликованном в Instagram.

При этом она утверждает, что соскучилась. "Сколько бы самолетов не было, а все равно тянет домой!" - звучит в конце.

Новости
Сын Повалий объяснил скандал на "Голосі країни-8"

Таисия Повалий

Таисия Повалий

Скриншот с видео

Пользователи пожелали ей успехов в Киеве. Правда, некоторые не поняли хода с очками. "Они вам не идут, простите!" - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее муж Повалий Игорь Лихута пожаловался российским средствам массовой информации на жителей Украины.

Читайте все новости по теме "Запрет российских звезд в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Запрет российских звезд в Украине
Персона
Таисия Повалий
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
70
17
Смешно
0
Интересно
9
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Доран Олег
Доран Олег
Скоро выборы, путлер возвращает в Украину всю свою колоборантскую гвардию, как говориться :" Первый пошел". Эта переобувшаяся курица будет не последней.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги