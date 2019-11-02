"Справедливость восторжествовала!" Муж Повалий сделал заявление об украинских изданиях

Муж певицы Таисии Повалий, продюсер Игорь Лихута сделал заявление из-за блокировки групп в Facebook ряда украинских изданий.

Об этом Лихута написал у себя на странице. "Ответственный за политику кибербезопасности в Facebook Натаниэль Глейхер сообщил, что всего компания удалила 168 учетных записей, 149 страниц и 79 групп, среди которых были FB-страницы сайтов Znaj.ua, Politeka и Hyser, которые позиционируют себя как СМИ", — отметил продюсер.

"Так называемые журналисты распространяли недостоверную информацию, а страницы управлялись с помощью фейковых аккаунтов, имена которых постоянно менялись. Их "администраторы" публиковали информацию о знаменитостях, шоу-бизнесе, спорте, местных и международных новостях, политических и экономических проблемах, включая даже украинские выборы, политических кандидатов и критику различных общественных деятелей", — добавил Лихута.

По словам мужа Повалий, "так называемые СМИ зарабатывают на именах артистов, задача одна — кликабельность и посещаемость".

"А то, что информация недостоверная — никого не волнует. То, что врут своим же читателям — по боку! Эти ресурсы до сих пор продолжают использовать заголовки: "Сбежавшая Повалий" "Скандальная, одиозная певица" и выливают всю эту грязь прямо в глаза людей, сея ненависть и злость. А самое страшное, что украинские читатели искренне доверяют таким вот "СМИ"! Статья за 17 сентября, но радоваться никогда не поздно!",— заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лихута объяснил, почему было решено отменить юбилейный концерт Повалий в Киеве.

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