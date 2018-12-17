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''Спасибо Путину!'' Скандальный украинский артист пожелал России победы над ''злом''

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Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно получил гражданство РФ, вновь выразил поддержку российскому президенту Владимиру Путину.

В Instagram артиста было опубликовано фото Путина, в описании под которым он поблагодарил россиянина, пожелав ему победы над "злыми организациями", которые, по мнению Полунина, делают мир опасным.

"Спасибо Владимиру Путину за то, что он не дал ни одному мировому порядку захватить власть над миром. Этот человек дает всем нам защиту. Моя поддержка России и Владимиру Путину. Вы хорошие люди в числе многих других по всему миру. Сил вам, объединяйтесь и вставайте против злых организаций. Вместе мы победим! И этот мир будет добрее и безопасностей", — написал Полунин.

''Спасибо Путину!'' Скандальный украинский артист пожелал России победы над ''злом''

Слова артиста вызвали возмущение у его подписчиков, которые пожелали, чтобы ему теперь снились погибшие из-за российских оккупантов на Донбассе украинцы.

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Сергей Полунин

Сергей Полунин

instagram.com/sergeipolunin

"Танцуешь и бренчишь под российскую балалайку! А в это время твоих сверстников и земляков убивают на Донбассе! Может попросишь своего кумира убраться из Украины со всей его ордой?" "От мудак продажный, вали к своему дружбану в Ростов и пускай тебе каждую ночь снятся наши убитые парни", "Как хорошо, что мусор сам себя вывез из Украины", — пишут в сети.

''Спасибо Путину!'' Скандальный украинский артист пожелал России победы над ''злом''
''Спасибо Путину!'' Скандальный украинский артист пожелал России победы над ''злом''
''Спасибо Путину!'' Скандальный украинский артист пожелал России победы над ''злом''
''Спасибо Путину!'' Скандальный украинский артист пожелал России победы над ''злом''
''Спасибо Путину!'' Скандальный украинский артист пожелал России победы над ''злом''
''Спасибо Путину!'' Скандальный украинский артист пожелал России победы над ''злом''
''Спасибо Путину!'' Скандальный украинский артист пожелал России победы над ''злом''

Как писал OBOZREVATEL, ранее Полунин спровоцировал скандал в сети тем, что встал на защиту Путина. Танцор заявил, что к президенту России относятся несправедливо, и он якобы не заслуживает этого.

Также он похвастался татуировкой с главой России на груди, а также фото своего российского паспорта.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Сергей ПолунинВладимир Путин
Место
Украина
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N Y
N Y
Таки Донбасс оккупирован Рф? Почему тогда ГАРАНТ не объявит вону оккупантам?
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Кодрул Константин
Кодрул Константин
Он что обозу платит за себя или что это ,Кто этот такой полунин.Раскрутка от обоза ??)))
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