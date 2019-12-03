"С*пар, лучше разберись!" В сети разгромили украинского продюсера за cлова Дудю об "Л/ДНР"

В Украине разгромили интервью участника группы "Грибы" Юрия Бардаша о конфликте на Донбассе.

Руководитель общественной организации "С14" Евгений Карась на своем Telegram-канале заявил, что украинский продюсер является сепаратистом.

"Бардаш – с*пар. Приехал в Киев из Донбасса. Не ва*ник. Не просто безразличный русский. С*пар. С соответствующим букетом ментальных болезней: "улица Гитлера", "Бузина гений и пророк", "дед воевал, а укропы напали". Украинка "Луна" – экс-супруга Бардаша. Поп-певичка ртом. Как и Бардаш катается с гастролями по России. Недавно оскандалилась треком "Пальмира". Там романтическая размазня о мальчике-наемнике, войне и любовь", – отметил Карась.

По его словам, можно догадаться, что русская попса о наемнике в Сирии связана с государственной военной кампанией "группа Вагнера".

Бардаш дал интервью Дудю о Донбассе скриншот

"Прокси-солдаты – если надо, они "просто наемники". Я слежу за несколькими нацистами из РФ, которые пошли служить в спецназ. Постят со слезными отзывами трек "Луны". Слава Богу, "Грибы" повыздыхали. Там в массовке клипов снималось много "правых пацанов", которые слабо понимали, с кем имеют дело. На днях был фестиваль дарк-техно. Я там видел либералку, которая была медиком в АТО. Скачет, пищит. Пытается хоть как-то лизнуть руку Бардаша, который приседает на краю сцены", – добавил он.

Бардаш рассказал о Донбассе Кадр из видео

"Эссесовские батальоны" в голове. Чувак, лучше разобраться перед тем, как говорить", "Что с тобой будет после этих слов?" Юра, мы не в РФ живем, у нас за высказывания и посты не сажают", "С Донбасса парень уехал, а Донбасс из него нет", – также отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме войны на Донбассе Бардаш также рассказал о жизни в детском доме и о том, сколько раз его забирали и возвращали обратно в детдом.

"У меня душа болит за мой регион, за людей, которые попали в замес. Болит душа за людей. Я не отношусь к "ЛНР", я отношусь к людям, с которыми я вырос там. И вот эти моменты, "ЛНР", Киев, Москва – меня не интересуют", – говорил он.

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