Создан календарь, на котором изображены украинские писатели

Команда проекта ЇS-Shop создала календарь с изображениями украинских писателей-классиков. В календаре 12 месяцев и 12 авторских иллюстраций Наты Сороки.

Цель проекта – разрушить стереотипы вокруг украинской литературы и приблизить создателей слова до нас современных.

Среди 12 писателей – 6 женщин и 6 мужчин. Организаторы проекта пытались выдержать гендерный баланс, чтобы избежать стереотипа об отсутствии в украинской литературе женских имен, кроме Леси Украинки.

Календарь с украинскими писателями и писательницами

Каждая иллюстрация уникальная и особенная, как и каждый художник: январь – Василий Стус, февраль – Ольга Кобылянская, март – Василий Симоненко, апрель – Леся Украинка, май – Валерьян Пидмогильный, июнь – Елена Телига, июль – Евгений Плужник, август – Марко Вовчок, сентябрь – Майк Йохансен, октябрь – Алена Пчелка, ноябрь – Валерьян Полищук, декабрь – Наталья Кобринская.

"Кто-то из них зашоренный стереотипами, кто вообще неизвестный многим украинцам. Мы хотим, чтобы их видели, знали, говорили, слышали и читали, поэтому собственно на каждой иллюстрации есть цитата писателя / писательницы. А вдруг кто-то зачитается и не сможет остановиться", – отмечают организаторы проекта.

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